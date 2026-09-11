La aplaudida pieza de 'Antena 3 Noticias' 25 años después del 11-S junto a imágenes inéditas no vistas hasta ahora

'Antena 3 Noticias' ha echado la vista atrás unos 25 años este jueves para rememorar la jornada de pánico y caos que se vivió durante los atentados del 11-S en Estados Unidos. La edición nocturna del espacio informativo conducida por Vicente Vallés ha desvelado imágenes inéditas del atentado de las Torres Gemelas con el testimonio de dos compañeras de la redacción que vivieron el impacto de los aviones en primera persona durante un viaje de prensa.

Pero antes de desvelar el escalofriante testimonio de dos trabajadoras de los informativos, Antena 3 ha firmado un cálido homenaje al "skyline" que la ciudad lucía antes de la tragedia que dejó 2.977 víctimas en total. "Este es el aspecto del horizonte actual de Nueva York, muy diferente a cómo era hace 25 años, cuando las Torres Gemelas eran el orgullo y el símbolo que todo lo guiaba en esta ciudad", ha comenzado asegurando José Ángel Abad, con la isla de Manhattan de fondo.

'Antena 3 Noticias' viaja en el tiempo con esta conexión con Nueva York que muestra las Torres Gemelas

Y en un momento de la "conexión", 'Antena 3 Noticias' ha realizado un viaje en el tiempo, con una calidad de imagen propia del 2001 y un fondo distinto al actual, con el corresponsal de la cadena dando la espalda a las dos Torres Gemelas."En lo físico se ha transformado, los jóvenes ya solo la identifican así y en lo anímico Nueva York también se ha reparado, ha pasado página, pero ni olvida ni oculta sus cicatrices", ha explicado el reportero.

Oye, que chulo lo que han hecho en Antena 3 Noticias con esta pieza sobre el 11S @desdemanhattan @A3Noticias pic.twitter.com/fXuGFEbt8f — Mundoplus.tv (@mundoplustv) September 10, 2026

Una vez concluido el breve homenaje, Vicente Vallés ha anunciado la emisión de imágenes inéditas del suceso captadas por las cámaras de Antena 3 que no habían salido a la luz hasta ahora. "Ese día, dos compañeras de esta redacción estaban allí. En la Gran Manzana, cubriendo la semana de la moda de Nueva York. Iban en un taxi, cuando, de repente, vieron salir humo de las Torres Gemelas. Se dirigieron al World Trade Center", ha explicado el presentador.

Y además del nuevo punto de vista de la tragedia que paralizó el mundo, 'Antena 3 Noticias' ha contado con los testimonios en primera persona de las compañeras de redacción que vivieron el incidente. "Vivieron escenas de caos, lo grabaron todo… aunque sus imágenes no se han visto hasta ahora", ha adelantado el conductor del informativo antes de dar paso a una de las periodistas.

"Aún pienso en el ruido y se me ponen los pelos de punta. Sirenas… Es que me emociono porque fue súper fuerte", ha recordado la redactora, describiendo la escena como un caos en el que la gente "lloraba por las calles", sin saber qué hacer ni lo que estaba ocurriendo. "En cualquier conflicto, yo creo que la vida tira y la gente no se dejó abatir", ha asegurado la periodista, destacando también "la solidaridad" que se respiraba en mitad del pánico y la incertidumbre. "Íbamos cinco días a disfrutar de Nueva York, grabar un desfile y poco más. Y se cayeron las Torres", ha recordado.