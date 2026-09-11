RTVE detalla la vuelta de 'Saber y Ganar' a la programación con un evento especial y el regreso de tres míticos concursantes

Después de ofrecer reposiciones durante todo el mes de agosto y las dos primeras semanas de septiembre, 'Saber y Ganar' ya tiene todo listo para regresar a la programación de La 2 de TVE tanto en su versión diaria con Jordi Hurtado como en la de los fines de semana con Rodrigo Vázquez como presentador.

En su despedida el 31 de julio, Jordi Hurtado ya avanzó que en el arranque de la nueva temporada del mítico concurso en septiembre habría alguna que otra sorpresa. "En septiembre volvemos con sorpresas, hasta entonces muchísimas gracias por su fidelidad, que vaya todo muy bien, y recuerden que en septiembre tendremos programas nuevos", aseguró entonces el presentador.

Pues bien, la primera gran sorpresa ya ha sido relevada por RTVE. La cadena pública avanza que 'Saber y ganar' retoma sus nuevos programas el próximo lunes 14 de septiembre con una semana especial bajo el lema de "Segundas oportunidades", una iniciativa que permitirá a varios concursantes regresar al programa para retomar objetivos que quedaron pendientes. Así, el programa dará una nueva oportunidad a algunos participantes que tratarán de demostrar que pueden enfrentarse de nuevo a los retos del concurso y de que de una segunda ocasión se puede sacar algo positivo.

Una de las concursantes que volverá a 'Saber y ganar' es María José Cano, profesora jubilada de Madrid y una de las 'Magníficas' del 2026, que se despidió de la competición cuando estaba a las puertas de alcanzar las cien participaciones. Ahora con su regreso solo busca un objetivo: poder convertirse en 'Centenaria'. Otro que también busca una nueva oportunidad es Jesús Polo, profesor de Secundaria jubilado y natural de Aragón, que se quedó muy cerca de conseguir la puntuación necesaria para ingresar en el selecto club de los Magníficos.

María José Cano y Jesús Polo, dos de los concursantes que regresan a 'Saber y ganar'

La tercera participante que regresará al concurso de La 2 será Lydia Rodríguez, periodista de Viladecans (Barcelona), cuyo recorrido en el concurso se vio truncado antes de tiempo. Tras llegar a 'El Reto' con una elevada puntuación, una única respuesta la dejó fuera de la competición. Ahora regresa con la posibilidad de completar aquella partida pendiente y luchar por recuperar su lugar en 'Saber y Ganar'.

La nueva temporada de 'Saber y ganar' llega a La 2 además con varias efemérides en el camino. Para empezar, el próximo mes de octubre el concurso llegará a los 7.000 programas diarios, algo que está al alcance de pocos formatos en la televisión actual. Asimismo, el próximo 2027 el programa celebrará por todo lo alto su 30º aniversario.