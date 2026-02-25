Sandra Golpe no se calla y desvela lo que más le fastidia de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias': "Él lo sabe"

Sandra Golpe ha aterrizado en 'El Hormiguero' este miércoles para celebrar junto a Pablo Motos el octavo año consecutivo de liderazgo de 'Antena 3 Noticias'. Y en un momento de la entrevista, la gaditana ha terminado sincerándose sobre la exigente franja en la que trabajan desde su edición del informativo para cubrir la actualidad, lanzando un dardo a Vicente Vallés por lo que más le "fastidia" de su compañero.

"Tenemos que ser honestos y creo que se hace un trabajo honesto todos los días, con todas las prisas porque a las 3 la tarde muchos temas están abiertos, está sucediendo algo, hay una rueda de prensa...", ha comenzado explicando la presentadora de la edición de mediodía de 'Antena 3 Noticias', asegurando que la tarea de seleccionar las noticias del día en un horario tan cambiante a veces se hace cuesta arriba.

Sandra Golpe confiesa a Pablo Motos lo que le molesta de Vicente Vallés: "Los temas están más cerrados por la noche"

Así, Sandra Golpe ha querido explicar a Pablo Motos el nivel de dificultad en el que opera su equipo en comparación con el resto de ediciones del informativo. "Los temas están cerrados ya más hacia la noche que es cuando los coge Vicente pero nosotros a las 3 de la tarde hay mucho dinamismo e intentamos que entre todo lo que pueda en esa media hora que tenemos", ha señalado entonces la periodista.

"¿Te fastidia que tu acabes a las 15:30 y de repente haya una noticia a las 16:00? Y dices 'la va a dar Valles", le preguntaba rápidamente Pablo Motos. "Me fastidia, él lo sabe", ha reconocido entonces la presentadora, explicando que la última edición de 'Antena 3 Noticias' suele recibir las noticias y los temas del día más asentados en comparación con su franja o la del matinal. "Hoy se ha muerto Tejero", recordaba el presentador.

"Sí, hay cosas que tú dices, ahora por 20 minutos no lo hemos dado nosotros... Cuántas veces nos habrá pasado", ha lamentado Sandra Golpe. "Porque tú quieres ser tú la que da las noticias", señalaba Pablo Motos al ver su respuesta. "A ver ya que estamos, lo quieres contar", reconocía la gaditana entre risas, dejando entrever el alto grado de autoexigencia con el que afronta día a día su puesto en los informativos.

En ese sentido, Motos no ha dudado en empatizar con ella compartiendo su experiencia durante el parón de 'El Hormiguero' en la temporada estival. "Yo por ejemplo llega el verano, estoy de vacaciones y pasa algo y digo me cago en la leche... Que no tengo esta noche 'El Hormiguero' y no puedo decir esta noche nada de lo que ha pasado", señalaba el comunicador.

"Sí, me pasa. Me pasa también que a veces acabas un informativo y todo ha quedado razonablemente bien y al día siguiente tienes un buen dato, pero de repente un día anodino te levantas con un 26% y dices pero vamos a ver...", ha terminado explicando Sandra Golpe, haciendo referencia a las jornadas en las que consiguen un dato que despunta del resto de su media habitual.