Loles León destapa el rechazo de David Broncano a invitarla a 'La Revuelta': añade un palo final a 'El Hormiguero'

Loles León ha aterrizado por primera vez en 'La Revuelta' este miércoles para adelantar todos los detalles sobre 'Zero dramas', su nuevo talk show con el que regresa a TVE como presentadora. Y la actriz, que se pondrá al frente del prime time de La 2 próximamente, no ha dudado en reprender a David Broncano sin previo aviso destapando ante la audiencia que hace años rechazó recibirla en el programa como invitada.

"El otro día Jordi Évole me dijo que soy problemática, pues claro que lo soy", ha comenzado explicando la actriz nada más irrumpir en el escenario de 'La Revuelta', haciendo referencia a su última entrevista en La Sexta para 'Lo de Évole'. "Eso es porque la gente dice que eres problemática cuando no te dejas pisar y avasallar. Yo soy una persona, una mujer y una persona", sentenciaba la invitada entre aplausos.

Loles León deja a Broncano al descubierto al destapar su negativa a entrevistarla en el pasado: "Te lo he pedido y no has querido"

Así, entre anécdotas de los premios Oscars y sus viajes a Hollywood, David Broncano ha terminado pidiéndole que le explicase su famoso accidente con Jeremy Irons en 1999, algo que no ha aentado demasiado bien a la actriz. "No lo voy a contar que se ha contado mucho ya, está muy visto", le ha espetado Loles León antes de frenar al presentador con un inesperado reproche.

Loles León: "Eres problemática cuando no te dejas pisar"



A nadie se le ocurre pisar a una leona 🦁 #LaRevuelta pic.twitter.com/3GWTnLdD0X — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 25, 2026

"Además ya me podrías traer, porque yo te he pedido que me traigas para promocionar mi espectáculo y no has querido. ¿Quién es el director de este programa?", ha señalado entonces la intérprete, destapando que David Broncano se habría negado en el pasado a recibirla como invitada en su programa. "Eso no puede ser", insistía rápidamente el conductor de 'La Revuelta', visiblemente avergonzado.

"Ya he visto que nadie dirige nada porque me dijeron que no", comentaba Loles León entre risas, pero sin abandonar su toque de atención. "Fue hace ya un año y medio o dos, cuando estaba en La Latina", ha insistido Loles León, asegurando que recordaba el momento exacto en el que declinó su llamada para acudir al programa. "No es posible", aseveraba David Broncano.

"Sí es posible, me dijo Silvia Abril que si quería venir que hablaría contigo, no sé si habló", ha llegado a destapar la invitada de este miércoles, que iba más allá destapando también la negativa de 'El Hormiguero' a recibirla durante su campaña promocional. "Total, que en ningún sitio, ni aquí ni aquel hombre que cuida bichos... Ni tú", ha insinuado la actriz entre risas del público.

Así, David Broncano no paraba de expresar su sorpresa ante tal negativa. "Pero es raro eh", comentaba el presentador con gesto confundido. "Pero ya has visto que no lo necesito, yo sigo siendo la misma y estoy mejor que nunca sin ti, sin aquel, sin aquella y sin todos", ha señalado finalmente Loles León entre aplausos del público.