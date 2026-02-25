Tras reencontrarse con Bad Gyal y recibir a Luis Tosar y Rigoberta Bandini, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano volvió a recibir a la intérprete catalana para conocer todos los detalles de 'Más cara', su segundo álbum de estudio que verá la luz el próximo 6 de marzo. Y la recta final de la noche quedó reservada para el dúo de presentadores de la 40º edición de los Premios Goya, que tendrán lugar en Barcelona este sábado 28 de febrero.

La visita de la cantante y el dúo de presentadores se tradujo en un 11.1% de share y 1.357.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 13.3% de share y 1.618.000 espectadores gracias a la visita de María Pombo y Pablo Castellano. Por otra parte, 'First Dates' logró firmar un 9.3% de cuota de pantalla y 1.141.000 seguidores durante el access prime time de Telecinco.

Loles León y Rocío Molina, las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 25 de febrero 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Sandra Golpe, que regresa al espacio de las hormigas para celebrar el octavo año consecutivo de liderazgo con 'Antena 3 Noticias'. Por su parte, David Broncano recibirá a Loles León y Rocío Molina.

Loles León acudirá por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles pocos días después de confirmarse su fichaje en RTVE para presentar un nuevo programa en el prime time de La 2. La actriz encabezará un nuevo formato centrado en combinar el debate social y la sexología.

Rocío Molina, destacada bailaora y coreógrafa de flamenco contemporáneo visitará a David Broncano este miércoles para continuar con la promoción de 'Calentamiento', su nuevo espectáculo que se estrenó el pasado noviembre en el Centro Danza Matadero Madrid y que explora el ritual previo a la canción artística con música del Niño de Elche.