Rigoberta Bandini sorprende con su inesperado palo a 'La Revuelta' y Broncano rechaza su regalo al despedirse

Luis Tosar y Rigoberta Bandini han regresado este martes a 'La Revuelta' justo antes de la 40º gala de los Premios Goya, que se celebrarán este sábado 28 de febrero en Barcelona. Y si bien el dúo de presentadores pensaba amenizar su visita con una improvisada entrega de premios para el equipo del programa, la cantante ha terminado llenando de tensión el ambiente con un dardo sobre la escasa presencia de mujeres en el formato que ha descolocado a David Broncano.

"Fui una vez a los Goya y hubo un problema", ha comenzado explicando el presentador nada más recibir al actor y a la cantante, que este sábado ejercerán de maestros de ceremonias en la noche más importante del cine español. "Hace siete años, antes de la entrega de un premio salía yo con Berto Romero, los dos colgando de unos arneses en el techo y había como una broma de que no podían bajarnos", continuaba recordando.

Rigoberta Bandini alza la voz en 'La Revuelta' por la falta de mujeres en el equipo de Broncano

"Entonces estuvimos ahí colgados 15 minutos y no pensamos que era el momento más importante de la vida de alguna gente", explicaba David Broncano entre risas del público y sus invitados. "Nos odiaron", ha asegurado el humorista mientras Rigoberta Bandini comenzaba a explicar la improvisada entrega de galardones con figuras similares a los premios Oscar que había preparado para su visita.

No es fácil el tema de los discursos en las entregas de premios. Aquí va una propuesta 🤷‍♂️



A ver cómo lo gestionan este sábado Rigoberta Bandini y Luis Tosar #LaRevuelta @rigobandini #LuisTosar #PremiosGoya pic.twitter.com/oEnurEUFjf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2026

Y según repartía estatuillas a Grison, Ricardo Castella y el resto de su equipo, la intérprete no ha dudado en alzar la voz para lanzar una denuncia sobre el programa. "A mí me hacía ilusión entregar algún 'Góscar' a una mujer, pero como brillan por su ausencia en tu programa cariño mío... Es un campo de nabos, pero no pasa nada", ha señalado intercalando el tono jocoso con el de reprimenda.

"Yo le daré el premio a mejor persona del público, que será una mujer y será... A la que ha dicho antes 'Paula te quiero", anunciaba entonces la artista, bajando hasta el público para entregar la estatuilla a una de sus seguidoras. "Perdón, el premio ha empezado muy bien reivindicando una cosa razonable y luego ha acabado con un favoritismo terrible que se lo has dado a la que te ha dicho te quiero", le espetaba Broncano.

Ha sido antes de despedirse cuando Rigoberta y Luis Tosar han sorprendido a David Broncano con una invitación para la gala de los Premios Goya de este sábado, un regalo que ha recibido con una mezcla de sentimientos antes de explicar su negativa a aceptarlo. "Está a mi nombre pero no puedo ir. Creo que no hubiese ido, pero os lo agradezco mucho", explicaba el presentador rechazando de lleno la invitación. "La verdad es que me hubiese gustado por veros a vosotros presentando esto. Os lo agradezco igualmente", terminaba añadiendo.