Tras abrir la semana con la visita de Joaquín Reyes, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el humorista para conocer todos los detalles de su nueva obra de teatro 'La verdad'. Además, el actor aprovechó su visita al espacio de La 1 para anunciar su regreso a TVE como presentador de 'Aprobado en historia', un nuevo formato de divulgación científica.

La visita del humorista se tradujo en un 10.9% de share y 1.376.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 13.5% de share y 1.698.000 espectadores gracias a la visita de Pedri y Ferran Torres. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.8% de cuota de pantalla y 1.223.000 seguidores en el access prime time de Telecinco.

Luis Tosar, Rigoberta Bandini y Bad Gyal, los invitados de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitados visitan hoy, martes 24 de febrero 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a María Pombo y Pablo Castellano, que regresarán al espacio de Antena 3 juntos para presentar la nueva temporada de su docurreality 'Pombo', que estrena su nueva tanda de episodios en Amazon Prime Video este mismo martes. Por su parte, David Broncano recibirá a todo un elenco de estrellas.

Hoy el programa va full estrellas ⭐



Ha pasado otras veces que no tenemos invitado pero hoy no es el caso. Luego lo veis. Vaya programa hoy. — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2026

Rigoberta Bandini y Luis Tosar acudirán una vez más a 'La Revuelta' justo antes la 40º ceremonia de los Premios Goya, que tendrán lugar el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona. El dúo de presentadores de la ceremonia no acudirá solo, pues le acompañará Bad Gyal, que fue confirmada hace unos días como una de las intérpretes que actuará durante la ceremonia.

Sin pistas aún sobre qué tema interpretará o a qué rendirá homenaje durante su actuación, la artista catalana encabeza el cartel de actuaciones junto a otros nombres como Ana Mena, Ángeles Toledano, Belén Aguilera, Dani Fernández, Alba Molina y La Casa Azul. Cabe recordar que la intérprete de 'Fiebre' estrenará la próxima semana su segundo álbum de estudio 'Más cara', por lo que parte de su entrevista podría estar centrada en su nueva música.