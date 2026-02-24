Joaquín Reyes destapa lo que pasa en el camerino de 'El Hormiguero' con los invitados a diferencia de 'La Revuelta'

Este lunes, 23 de febrero, 'La Revuelta' ha recibido la visita del cómico Joaquín Reyes, quien ha acudido a promocionar su obra de teatro, 'La verdad', que protagoniza estos días en Madrid. Sin embargo, la entrevista derivó en una reflexión sobre la competencia que, desde su estreno, libra el programa de TVE con 'El Hormiguero' de Antena 3.

Nada más arrancar la entrega de este lunes, David Broncano celebró que el pasado jueves, 'La Revuelta' fue el programa más visto del día con la visita de Jacob Petrus. Aunque reconoció que habían hecho 'trampas': "Fuimos el programa más visto del día. Tiene truco porque fue más largo el programa nuestro, dio tiempo a que lo viera más gente". Sin embargo, no dudó en admitir, entre risas, que el resto de días de la semana fueron superados por el programa de Pablo Motos.

Pero fue durante su entrevista a Joaquín Reyes cuando ambos hicieron una reflexión sobre esta competición con 'El Hormiguero'. Tras entregarse los regalos, el cómico preguntó: "¿Entre los cojines hay cosillas? En el camerino me he encontrado 10 euros". Pero, para su sorpresa, Broncano le ha explicado el motivo por el que estaba allí el dinero: "No es casualidad, ha funcionado. ¿Te ha dado alegría? Llevamos muchos años y ya hemos pasando lo de la competencia de 'El Hormiguero', que has estado hace no mucho".

"Es otra época, pero no podemos competir a nivel casting, hospitalidad. Como ellos tienen camerinos mejores, hemos decidido dejar 10 euros para los invitados", explicó el presentador, entre risas. Además, Broncano recordó que él fue como invitado al programa de Antena 3, hace mucho: "Yo he estado allí, qué tiempos. Y claro, ellos tienen un jamón ibérico, un tipo de materiales que no tenemos. Pero ellos no ofrecen 10 euros porque sí".

La propuesta de Joaquín Reyes a la que David Broncano se negó

Ante esto, Joaquín Reyes ha confesado que la merienda que le habían ofrecido (cabe recordar que el programa se graba por la tarde) no había estado mal, pero que no tiene nada que ver con lo que ofrecen en 'El Hormiguero'. Sobre los 10 euros, el cómico reconoce que le han hecho feliz y que se lo ha guardado, aunque está dispuesto a hacer un sorteo entre el púbico para compartirlo con ellos. Sin embargo, el presentador le ha dicho que eso no era posible, ya que el dinero está destinado exclusivamente a los invitados.

Nada más deslizarse por el tobogán y pisar el Teatro Príncipe Gran Vía donde se graba 'La Revuelta', Joaquín Reyes besó la mano a Candela Peña, una de las colaboradoras del espacio. La actriz, sin pelos en la lengua, espetó: "En calzoncillos está espectacular". Un comentario que dejó en shock al jienense, quien preguntó: "¿Te ha visto Candela en gallumbos?". El invitado respondió afirmativamente: "Sí, me ha visto porque en la obra que estoy haciendo, 'La verdad', empiezo en calzoncillos. Ella me dijo: 'gordi, qué piernas tienes'".

Joaquín Reyes protagoniza la obra de teatro 'La verdad', que puede verse estos días en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. El humorista comparte cartel con Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot. Trabajo que compaginará con su próximo programa en La 2 de TVE, 'Aprobado en Historia', del que también habló durante su visita a 'La Revuelta'.

Se trata de un formato con famosos que tendrán que adivinar una serie de preguntas: "Vienen muchos famosos que tendrán que responder a preguntas y yo me río de ellos cuando fallan". Él mismo desveló a Broncano algunos de los concursantes que participaran: "Son siempre los mismos, son cómicos geniales. Están Miguel Maldonado, Ana Morgade, Victoria Martín, Aitziber Garmendia, Álex Clavero, Juan Sanguino…".