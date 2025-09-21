Joaquín Reyes salta a 'La Sexta Xplica' y da un repaso como nadie en televisión a Aznar y Ayuso sobre Israel

Joaquín Reyes ha intervenido este sábado por videollamada en 'La Sexta Xplica'. Lo ha hecho para comentar las últimas barbaridades tanto de José María Aznar como de Isabel Díaz Ayuso sobre el genocidio en Gaza. Y es que no solo ninguno de los dos condenan lo que está ocurriendo sino que, además, se han posicionado del lado de Israel.
"Yo si quiero saber lo que está pasando en Gaza no escucho a Isabel Díaz Ayuso ni a José María Aznar, sinceramente. Aznar es alguien que cree que hablando despacio va a parecer que lo que dice es razonable, y lo que dice son barbaridades. Es un presidente que nos mintió para apoyar la invasión de Irak y ahora sigue", ha recordado el cómico, quien no ha dudado en cargar contra el expresidente del Gobierno y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
"Isabel Díaz Ayuso es alguien que necesita a los medios. Su presencia mediática es extenuante, y es una estrategia que le ha ido bien. Pero lo que ellos digan a mí me importa poco. No son personas que estén, para mí, cualificadas para hablar de esto", reconoce Joaquín Reyes.
Joaquín Reyes, sobre Aznar y Ayuso: "Demuestra muy poca humanidad"
En su opinión, "demuestra muy poca humanidad que miren para otro lado cuando están matando a civiles y a niños, y bombardeando hospitales y colegios". Y ha dejado claro que "hay que llamar a las cosas por su nombre", y lo que está sucediendo en Gaza es "un genocidio, una limpieza étnica, y forma parte de un plan que es expulsar a los palestinos de su tierra, de lo poco que les queda".
"Lo están haciendo delante de todos. La Administración de Trump ya ha dicho que se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Netanyahu para repartirse Gaza. Es una cosa obscena e impúdica. No es la lucha contra el terrorismo, sino un plan que es terrible", ha denunciado Joaquín Reyes en 'laSexta Xplica'.
