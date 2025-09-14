José Yélamo frena en seco a Gonzalo Bernardos por lo visto con un invitado de 'La Sexta Xplica': "Por ahí no"

Un sábado más, este 13 de septiembre 'La Sexta Xplica' puso sobre la mesa la problemática de la vivienda en nuestro país. Para ello, el programa presentado por José Yélamo contó con la presencia de expertos y de personas anónimas, afectados por este problema.

Entre los invitados estaba Curro López, quien vive en el barrio malagueño de Lagunillas, donde la demanda turística ha aumentado mucho en los últimos años. Este está de alquiler, pero ya ha recibido un burofax del propietario de su piso para que se marche de la vivienda, algo que él se niega a hacer, ya que lleva residiendo en esa casa 17 años.

El malagueño defendió ante José Yélamo y el resto de colaboradores que las instituciones deberían intervenir para limitar el precio de la vivienda. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos no estaba de acuerdo, y no dudó en recordarle a López que un contrato de alquiler tiene una vigencia legal de 5 años. Por lo tanto, como inquilino tiene unos derechos que cumplir.

Este comentario no gustó nada al invitado, como así lo hizo saber: "No merece ni la pena contestarle, pero te voy a contestar". Acto seguido, explicó que es propietario de varios pisos y locales alquilados, algo que provocó el enfado del economista. Por tal motivo, Curro López procedió a explicarse. En primer lugar, aseguró que, en 10 años, no ha subido el alquiler a sus inquilinos: "Lo puedo mostrar con los contratos".

José Yélamo frena en seco a Gonzalo Bernardos

Ante las caras y gestos de desaprobación de Gonzalo Bernardos, el malagueño mostró su indignación: "No me pongas caras que parece que estás malito". Mientras que el colaborador le pedía que le demostrase que no había subido ni un euro el alquiler a sus inquilinos. "Cuando quieras, lo tengo aquí en el móvil", le espetó, al tiempo que se ponía de pie para mostrárselo.

Para sorpresa de todos, Curro López decidió desvelar el emotivo motivo por el cual no quiere abandonar su hogar: "Llevo 17 años en esta casa de alquiler porque mi difunta esposa entró en ese piso conmigo. Ella falleció en mis brazos y, desde entonces, sigo viviendo allí. Pago religiosamente mi jodido alquiler".

Pese a este sólido argumento, el economista no empatizó con él. Sin mostrar un ápice de compasión, Gonzalo Bernardos le preguntó: "Por melancolía, ¿no?". Ante esta desafortunada contestación, José Yélamo no dudó en intervenir para pararle los pies: "Ya está. Gonzalo, por ahí no. ¡Se acabó!", sentenció el presentador de 'La Sexta Xplica', poniendo así fin a la discusión.