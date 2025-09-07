Rosa Villacastín hace boicot a 'La Sexta Xplica' con José Yélamo tras lo visto en su última emisión: "Vergonzoso"

Este sábado, 'La Sexta Xplica' estrenó su nueva temporada en La Sexta con la vuelta de José Yélamo. Pero si por algo estuvo marcado el programa fue por el regreso de Noelia Núñez como colaboradora tras su polémico cese en el PP tras la mentira de sus currículum. Algo que no pasó desapercibido para Rosa Villacastín.

Recordemos que fue el pasado mes de julio cuando Noelia Núñez tuvo que dimitir de su cargo de vicesecretaria de Movilización y Reto Digital en el PP por haber mentido en su currículum del Congreso de los Diputados al señalar que estaba graduada en Filología Inglesa así como en Derecho y Ciencias Políticas sin haber terminado ninguna de esas carreras.

Justo el día siguiente de su dimisión se conoció su fichaje por 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro. Pero además, Noelia Núñez será colaboradora esta temporada en 'La Sexta Xplica', donde la venden como ex diputada del PP.

Enma López y Noelia Núñez en 'La Sexta Xplica'

En su primer día, Noelia Núñez no dudó en defender y en justificar las polémicas palabras de Miguel Tellado llamando a "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país". Algo que indignó a muchos de sus compañeros de mesa y a espectadores como Rosa Villacastín.

Así, la periodista que no tiene pelos en la lengua a la hora de opinar de política en sus redes sociales, no dudó en decir que no volvería a sintonizar con el programa que presenta José Yélamo. "No vuelvo a conectar con 'La Sexta Xplica'. Vergonzoso escuchar a Noelia Núñez defender las declaraciones de Tellado sobre meter en fosas al Gobierno. No pueden dar más vergüenza", escribía Villacastín.