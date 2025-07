Jorge Javier sentencia en estos términos el fichaje de Noelia Núñez en Mediaset: "Gonzalo Miró la puso frente al espejo"

Jorge Javier Vázquez continúa con sus vacaciones de verano alejado de 'El Diario' en Telecinco, el cuál ha dejado en manos de Cristina Lasvignes durante su tiempo de descanso. Sin embargo, el presentador no ha evitado comentar la actualidad más candente en su blog de Lecturas, donde han sentenciado de lleno todo lo sucedido con Noelia Núñez y su fichaje en 'En boca de todos' tras su escándalo.

El rostro de Mediaset ha dedicado gran parte de su última entrada en la revista a diseccionar todo lo ocurrido con la antigua vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, que dimitió de todos sus cargos al destaparse que había mentido sobre todos sus grados universitarios. "Se vio en la obligación de mentir porque nuestra sociedad, enferma de titulitis, no entiende que alguien pueda sobresalir sin tener ninguno", comienza subrayando el periodista.

Jorge Javier Vázquez, sin filtros sobre Noelia Núñez: "Dios no la ha llamado por el camino de la oratoria"

"Noelia, que a chula no le gana nadie, no se adjudicó uno sino tres títulos", sentencia Jorge Javier Vázquez con sorna en su última entrada de Lecturas, pronunciándose también sobre las posteriores apariciones de la joven en distintos platós. "Se paseó un día por todas las televisiones y en todas recibió hostias como panes pero ella, inasequible al desaliento, no escarmentaba. Salía de un plató y se metía en otro para volver a salir trasquilada", advierte el presentador.

"En uno se quejó de que le habían insultado en redes sociales y Gonzalo Miró la puso frente al espejo: no puede quejarse una de que la insulten cuando ha lucido toda ufana una camiseta en la que se leía 'Me gusta la fruta'...", subraya el conductor de 'Hay una cosa que te quiero decir', lanzando un dardo a la exdiputada, que durante la última semana fue cazada de mentira en mentira a medida que visitaba programas.

Precisamente, Jorge Javier Vázquez se hace eco también del bochornoso momento que vivió en el espacio de Risto Mejide en Cuatro. "En 'Todo es mentira' la volvieron a pillar en una mentira en riguroso directo y no consiguió salir airosa del 'fregao' porque Dios no la ha llamado por el camino de la oratoria", señala el periodista con sorna.

"No cuela que presente como ejemplo de dignidad haber dimitido"

"A estas alturas no tenemos muy claro cuál es el camino que le ha adjudicado Dios. Quizás por eso aceptó a la primera el puesto de colaboradora que le ofreció Nacho Abad en 'En boca de todos'", subraya a continuación el comunicador, que además reconoce "haber estado muy enganchado a la trama" durante sus vacaciones, sin perderse ninguno de los movimientos de Núñez.

Y Jorge Javier Vázquez no se corta al lanzarle una advertencia sobre esta última decisión a la antigua diputada del PP. "Se lamentaba del sufrimiento que le había ocasionado a sus padres. Que los había visto llorar, dice. Es bastante probable que sigan llorando cuando destrocen sin piedad a su hija en las tertulias porque ahora mismo Noelia Núñez tiene difícil escapatoria en una mesa de debate", lamenta el presentador.

"No cuela que se presente ahora como un ejemplo de dignidad por haber dimitido porque lo ha hecho cuando la han pillado. Es como si matas a alguien y utilizas como atenuante que se iba a morir igual. La excusa es frágil", termina advirtiendo el conductor de 'El diario', que seguro seguirá muy de cerca el debut de Noelia Núñez como colaboradora en el espacio de Cuatro de Nacho Abad.