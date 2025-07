José Yélamo revela la razón del plantón de Noelia Núñez a La Sexta tras fichar por Mediaset: "Estaba invitada"

Noelia Núñez es uno de los rostros habituales de la mesa de debate de 'LaSexta Xplica'. Sin embargo, este sábado 26 de julio, tras saltar la polémica por su falso currículum, la exdiputada del PP no ha acudido al programa. Su presentador, José Yélamo, ha explicado el motivo de esta llamativa ausencia.

La joven entregaba su acta de diputada hace unos días tras conocerse que había falseado su currículum. Apenas unas horas después, fichaba como colaboradora por el programa 'En boca de todos', presentado por Nacho Abad en Cuatro. Por eso, el plantón de Noelia Núñez al espacio nocturno de La Sexta llama tanto la atención.

José Yélamo ha dejado claro que la exvicesecretaria del PP "no está porque no ha querido". "Noelia Núñez, colaboradora habitual de este programa, por supuesto estaba invitada hoy a este programa. No está, porque no ha querido", ha asegurado el conductor del espacio, antes de dar paso al resto de tertulianos.

José Yélamo explica el motivo de la ausencia de Noelia Núñez

José Yélamo y Noelia Núñez.

"Dice que no puede. Que está con su familia este fin de semana y ha declinado nuestro ofrecimiento", explica el presentador, sobre los motivos que le habría dado ella para justificar su ausencia. "En cualquier caso, está invitada para cuando quiera venir y darnos las explicaciones que considere oportunas", ha sentenciado.

José Yélamo ha recordado que, precisamente, la semana pasada Noelia Núñez protagonizó un rifirrafe con Gonzalo Miró a raíz de la trama liderada por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Mariano Rajoy. La por entonces aún diputada del PP, aseguró que no se podía equiparar a Feijóo con Pedro Sánchez: "Pretender equiparar esto (lo de Montoro) con lo que tiene Pedro Sánchez encima de la mesa… en 30 años de servicio público Feijóo no ha tenido ni a un solo miembro del equipo imputado mientras el presidente del Gobierno ha tenido a sus manos derechas imputadas".

"Feijóo se iba de vacaciones con un narcotraficante, no es el momento de dar la cara por él", le reprochó el colaborador. "Entiendo que intentéis decir que no tenéis nada que ver con lo que ha pasado anteriormente, pero hace 15 días había una foto de Feijóo aplaudiendo y a un lado tenía a Rajoy y a otro lado a Aznar, que son los que elegían a Montoro", le recordó Gonzalo Miró.