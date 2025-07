Nacho Abad cierra el fichaje de la política que está en boca de todos para su programa en Mediaset

Tras dimitir de todos sus cargos en el PP después de confirmar que las tres carreras que aparecían en su currículum no las tenía acabadas, Noelia Núñez se sentaba este jueves en el plató de 'En boca de todos' para ser entrevistada por Nacho Abad.

En su entrevista, Noelia Núñez se ha manifestado por primera vez en un plató en televisión, y ha vuelto a recalcar que se trató de un error. "En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada pongo todo tal y como es porque lo he escrito yo y explico todo perfectamente. En la web del PP pone que parece que he finalizado los estudios, ese es el principal error. Luego está lo de la Universidad, pero eso no lo he escrito ni yo y no soy responsable", defendía.

Pero durante la entrevista, Nacho Abad ha anunciado que Noelia Núñez se incorpora al equipo de colaboradores de 'En boca de todos'. De esta manera, tras abandonar el Congreso de los Diputados, la ya ex vicesecretaria nacional del PP encuentra cobijo en el programa de Cuatro producido por Mandarina y en el que compartirá plató con otros rostros como Ramón Espinar, Sarah Santaolalla, Antonio Naranjo o Patricia Cerezo.

Cabe decir que según ha explicado Nacho Abad, la incorporación de Noelia Núñez a 'En boca de todos' estaba prevista para este miércoles, el mismo día que estalló el escándalo, aunque la entrevista de su jefe Alberto Núñez Feijóo lo impidió. "Tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo", le comentaba el presentador.

Tras ello, Nacho Abad le ha reiterado las ganas de contar con ella como colaboradora de 'En boca de todos' y ella no ha dudado en aceptar en directo. "Yo, encantada", aseveraba. De esta forma, la ya ex diputada sigue ampliando su presencia en televisión pese al escándalo de sus falsos currículum pues ya había participado en tertulias tanto en 'Todo es mentira' como en 'La Sexta Xplica'.

La empatía de Nacho Abad ante las incongruencias de Noelia Núñéz

Nacho Abad y Noelia Núñez en 'En boca de todos'

Más allá de su fichaje por el programa, durante la entrevista, Nacho Abad ha vuelto a poner una alfombra roja a su invitada como ya hiciera este miércoles en su entrevista a Núñez Feijóo, al que por cierto se le olvidó preguntarle precisamente por el caso de Noelia Núñez como denunció Esther Palomera. "Yo no voy a colaborar en un linchamiento, seas del PP o seas del PSOE. Tengo una amiga que sufrió tanto, que me da pena que la gente sufra", le decía posiblemente en alusión a Cristina Cifuentes.

Así, durante toda la entrevista, Nacho Abad se ha mostrado empático con su invitada e incluso le llegaba a decir "no te preocupes" cuando Noelia Núñez se quedaba atascada al intentar justificar por qué en la entrevista que le hizo Euprepio Padula en su podcast y que se ha viralizado nunca corrigió cuando el politólogo expuso que era licenciada en derecho y en filología inglesa.