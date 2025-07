Gonzalo Miró tiene más que claro lo que cree que esconde la dimisión de Noelia Núñez en el PP

Desde este martes, Noelia Núñez, diputada del PP y vicesecretaria nacional del partido estaba en boca de todos después de que Óscar Puente destapara que había mentido en su currículum del Congreso de los Diputados al señalar que estaba graduada en Filología Inglesa así como en Derecho y Ciencias Políticas. Tras destaparse su mentira, la diputada ha presentado su dimisión y Gonzalo Miró era claro en su reacción en 'Más vale tarde'.

Noelia Núñez estaba llamada a ser una de las nuevas voces del PP tras haber sido apuesta personal de Núñez Feijóo en su nueva ejecutiva después de haber crecido políticamente a la sombra de Isabel Díaz Ayuso. Pero tras las numerosas críticas que estaba recibiendo por parte del PSOE y del resto de los socios del Gobierno, la joven popular ha decidido presentar su dimisión.

'Más vale tarde' se hacía eco en directo del comunicado que había escrito Noelia Núñez para anunciar su dimisión asumiendo su responsabilidad y asegurando que "no somos como ellos" en alusión al PSOE. Unas palabras que analizaban en el programa de La Sexta con Gonzalo Miró siendo muy rotundo.

"Noelia Núñez, ha mentido sobre sus estudios, lo ha reconocido, lo justifica diciendo que ayer no quiso decir nada cuando esto lo desvela Óscar Puente porque no quería empañar las derrotas del Gobierno en ese pleno escoba. Y ahora ha dimitido, cosa que le honra. Parece por el comunicado que ha sido decisión suya más allá de que los estatutos del PP te exijan que dimitas si has mentido", destacaba Marina Valdés.

A lo que Elisa Beni aseguraba que "yo no creo que haya sido su decisión". "Yo creo que Feijoó no se puede permitir, o sea le han dado una salida honrosa, pero no creo que haya sido cosa suya. Ella cuando ha dado sus explicaciones decía que parecía que se le habían caído tres carreras en sus entrevistas y currículums y que se había equivocado, no tenía ninguna intención de dimitir. Pero Feijóo no podía permitirse tener como portavoz a una señora que ha mentido", exponía la tertuliana antes de que Gonzalo Miró siguiera sus pasos.

Gonzalo Miró, sobre Noelia Núñez en 'Más vale tarde': "No creo que haya dimitido, yo creo que le han echado"

"No es una cuestión de honestidad, es que te han pillado con el carrito de los helados, es distinto", sentenciaba Gonzalo Miró. "Bueno ha tardado unas horas en dimitir", matizaba Marina Valdés. "Teniendo en cuenta lo que pone en los estatutos del PP no era sostenible. Yo no creo que haya dimitido, estoy de acuerdo con Elisa, yo creo que le han echado", añadía al respecto.

Asimismo, Gonzalo Miró dejaba una última reflexión. "En política, quizás en otras profesiones no, pero en política es bastante más importante ser honesto que tener estudios", concluía el colaborador.