Gonzalo Miró dice lo que muchos piensan de Elisa Mouliaá tras la última hora del caso Errejón: "Le ha superado"

Este lunes, 21 de julio, en 'Más Vale Tarde' han analizado la polémica en la que se ha visto envuelta la actriz Elisa Mouliaá en su denuncia contra Iñigo Errejón por presunta agresión sexual. Gonzalo Miró ha vuelto a ser el más claro al dar su opinión al respecto.

Unos audios filtrados muestran cómo la actriz pidió a una amiga que declarara a su favor, lo que ha llevado al equipo legal del político a pedir una investigación. En su petición, Elisa Mouliaá sugirió a su amiga que evitara mencionar detalles que pudieran debilitar su denuncia por agresión sexual contra Errejón.

Tras la filtración de los audios, los abogados del exdiputado de Sumar han solicitado que se analice el contenido por si pudiera tratarse de una posible coacción. Sobre ello se ha pronunciado Gonzalo Miró en el programa vespertino de La Sexta: "Si hago caso desde el día uno al recorrido que ha hecho Elisa Mouliaá sobre los hechos, por lo que dice y como lo dice, incluidos todos estos mensajes, yo no pongo en duda su testimonio. Me lo creo".

Gonzalo Miró analiza el problema de Elisa Mouliaá: "La exposición mediática le ha superado"

Aunque el colaborador ha dejado claro que "de ahí a que eso sea delito, lo tendrá que decidir un juez. Yo no tengo ni idea de si lo es o no lo es". Sin embargo, Gonzalo Miró dice tener la "sensación" de que "la exposición mediática" del caso "le ha venido excesivamente grande" a la actriz. Eso sí, matiza que "no estoy haciendo responsables a los medios, sino a su propia exposición mediática", por sus comentarios en redes o apariciones en televisión.

"El hecho de que ella se empeñe en hacer todo esto público yo creo que tiene mucho que ver con la sensación que ella tuvo. Ella quiere transmitirlo como la verdad que ella vivió. Yo creo que no se está inventando nada", insiste. Aunque considera que "es una mala noticia, para las mujeres en general, que de este caso no salga absolutamente nada, que de Monedero no salga absolutamente nada y que de Paco Salazar no salga absolutamente nada", ha sentenciado Gonzalo Miró.