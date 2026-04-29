El 'caso Deluxe' se desinfla: La Fiscalía pide archivar la causa contra David Valldeperas y extrabajadores de 'Sálvame'

La 'Operación Deluxe' sigue su curso nueve años después de haberse iniciado la investigación policial. Después de que el magistrado Marcelino Sexmero dictara el auto de transformación del caso y antes de que se realice la apertura del juicio, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento contra David Valldeperas, quien fuera uno de sus directores y otros tres extrabajadores de 'Sálvame' tras considerar que no hay pruebas suficientes que demuestren su implicación en el caso.

Hay que recordar que el auto del juez centraba la acusación de la llamada 'Operación Deluxe' en dos personas jurídicas (La fábrica de la tele y Mediaset) así como en tres personas físicas: el policía Ángel Jesús Fernández Hita, el paparazzi y colaborador Gustavo González y en el propio David Valldeperas como director de 'Sálvame'.

Ahora el caso ha dado un nuevo giro con esta solicitud de la Fiscalía según recoge El Confidencial Digital. El escrito del Ministerio Público solicita así el archivo de la causa contra David Valldeperas pues considera que no hay pruebas como para poder mantener una acusación penal contra el director del programa.

En este sentido, cabe decir también que el que fuera director de 'La familia de la tele' en RTVE y de 'Ni que fuéramos' y 'No somos nadie' en TEN ya recurrió su imputación en 2025. Así, su abogado defendió que el 'David' del que se hablaba en las grabaciones no era su cliente. "Es habitualmente interpelado por su apellido, de tal forma que, si efectivamente la conversación se refiriera a él, la solicitud en el seno del programa no se habría efectuado de parte de David, sino 'de parte de Valldeperas'", aseguró.

Pero David Valldeperas no es el único que podría librarse de la imputación en la que ahora se conoce como 'Operación Luna'. Así, la Fiscalía también pide el sobreseimiento de la causa a Miguel Menaut Palco, Isaac Pulido Arroyo y María Victoria Laseca Cascante, quienes formaban parte del equipo de 'Sálvame' como redactor y guionista, el subdirector y la coordinadora de invitados.

Otra de las personas sobre la que también han pedido el archivo es María Pasqual García, más conocida como María Lapiedra, que cabe recordar que es pareja de Gustavo González.

¿Qué se juzga en la Operación Luna que afecta a 'Sálvame'?

Hay que recordar que en la 'Operación Luna' lo que se juzga es la posible filtración de información confidencial por parte del policía Ángel Jesús Fernández Hita. En concreto, el inspector habría filtrado a Gustavo González "numerosos atestados" y "otros documentos como fichas policiales". Y en su auto el magistrado vio una relación directa de la trama con el equipo de 'Sálvame' recogiendo que la dirección del programa que emitió Telecinco hasta su cancelación en 2023 "promovía la búsqueda de información personal e íntima reservada".

De esa manera se propuso a La Fábrica de la tele como responsable civil directo y a Mediaset como responsable civil subsidiario teniendo que afrontar las indemnizaciones y pagos si no lo hacían ni los acusados ni la productora en cuestión. A este respecto, cuando Mediaset y los creadores de 'Sálvame', Adrián Madrid y Óscar Cornejo rompieron su relación acordaron la reserva de una cantidad económica para hacer frente a las posibles condenas ante los procedimientos abiertos por el programa que presentaban Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño y Terelu Campos.

Por último, en la 'Operación Deluxe' se personaron más de 30 famosos como acusación particular entre los que se sitúan nombres tan reconocidos como Isabel Pantoja, Omar Montes, Kiko Rivera, José Antonio Matamoros, Mayte Zaldívar, José Fernando Ortega, Irene Rosales, Lorena Morlote, Tania Grande o Ramiro Lapiedra.