Gustavo González habla de su salida de ‘Sálvame’ y airea las presiones de su productora

Mucho se habló en su momento de la repentina salida de Gustavo González de ‘Sálvame’. Tras hacerse públicas ciertas informaciones sobre la llamada ‘Operación Deluxe’, el programa decidió prescindir tanto del veterano colaborador como de sus dos directores, David Valldeperas y Alberto Díaz.

Sin embargo, ambos regresaron a los pocos días. No fue así en el caso de Gustavo González, que no volvió a aparecer en el programa vespertino de Telecinco. Ahora, dos años después de aquello, el paparazzi ha roto su silencio en el pódcast ‘Entre ruido’, donde se ha sincerado sobre su abrupta salida de ‘Sálvame’.

«Incumplieron mi contrato. Nadie me echó, no me renovaron, pero tampoco cumplieron mi contrato», ha desvelado el colaborador. Además, asegura que sí mantiene contacto con algunos de sus compañeros, aunque se siente decepcionado con otros muchos compañeros de profesión.

El peor momento de Gustavo González en ‘Sálvame’

Gustavo González reconoce tener buenos recuerdos del programa vespertino de Telecinco, aunque también ha recordado uno de sus peores momentos, que se produjo en ‘Sálvame Okupa’, el reality de Mediaset al que no quería acudir, y, sin embargo, le obligaron: «Me vi obligado porque no quería ir. Hubo una presión bastante fea por parte de la productora. No me apetecía nada. Fue una experiencia bastante dura, muy desagradable».

Estas declaraciones se producen días después de que, tanto él como Diego Arrabal fuesen condenados a diez meses de prisión y a una multa de 1.400 euros a raíz de unas fotografías que le sacaron a Mariló Montero en topless durante sus vacaciones en Bora Bora, en el año 2015. Los paparazzis intentaron distribuir dicho contenido por diversos medios de comunicación, aunque finalmente nunca llegaron a ver la luz.

Gustavo González mostró su enfado ante esta sentencia en unas declaraciones a ‘La Vanguardia’: «La sentencia no dice que fuimos los autores de las fotos y nos cae la condena más dura que haya existido en esta profesión, diez meses sin poder trabajar». «Y todo por enviar unas fotos. Esta sentencia es un atentado contra la libertad de prensa. No tiene ni pies ni cabeza», añadió, indignado.