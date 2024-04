Marta Riesco revela lo que intentó hacer ‘Sálvame’ contra ella poco antes de su cancelación

Marta Riesco ha hecho de su perfil de Instagram su mejor altavoz para decir lo que piensa de muchos de los que un día fueron sus compañeros de cadena. Tras desvelar algunos secretos sobre Alexia Rivas, Joaquín Prat y la pareja formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo, ahora le ha llegado el turno a ‘Sálvame’.

La ‘guerra’ entre la periodista y el programa vespertino de Telecinco viene de lejos. En concreto, desde que ella comenzara una relación sentimental con Antonio David Flores. El espacio de ‘La Fábrica de la Tele’, y, muy especialmente, Jorge Javier Vázquez, empezaron una cruzada contra la reportera. Ahora, Marta Riesco, quizá a modo de venganza, ha desvelado uno de los grandes secretos de ‘Sálvame’.

La periodista ha disfrutado de la Semana Santa en El Romeral, el pueblo de Toledo de donde es originaria su familia. Unos días de relax y desconexión junto a los suyos que ha querido compartir, como viene siendo habitual en ella, con todos sus seguidores de Instagram. A través de sus stories, la exnovia de Antonio David Flores ha recordado una anécdota que vivió unas semanas antes del fin de ‘Sálvame’.

El reportaje de ‘Sálvame’ sobre Marta Riesco que nunca se emitió

Según explica Marta Riesco, dos redactores del programa se desplazaron hasta El Romeral para intentar sacar información sobre ella. «Hace un año, cuando pasó todo, el programa ‘Sálvame’ vino hasta mi pueblo para intentar averiguar cosas sobre mi vida. Me llamó la atención que a la redactora de ‘Sálvame’ que vino le habían dicho que buscara mierda sobre mí, gente en el pueblo que hablase mal de mí o de mi familia, estuvieron durante todo el día buscando testimonios», desveló la influencer.

«Preguntaban que si alguna vez me había peleado con alguien o le había quitado el novio a alguien. Les llegaron a ofrecer dinero para que hablasen mal de mí y fuesen a sentarse al programa. ¿Qué pasó? Que tuve la suerte de que dijeron la verdad, que somos una familia normal que nunca ha hecho daño a nadie», prosiguió la que fuera reportera de ‘Fiesta’ y ‘El programa de AR’.

Según Marta Riesco, «un día me encontré a un redactor de ‘Sálvame’ y le pregunté que por qué no se había emitido el reportaje que habían hecho en El Romeral. Me dijo que los directores lo vieron y como la gente hablaba bien de mí no les interesaba ponerlo. Ese es el nivel. Esas son algunas de las cosas que pasaban», concluye.