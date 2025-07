Risto Mejide tiene que dar serias explicaciones tras expulsar a Rocío de Meer, de Vox, en 'Todo es mentira'

'Todo es mentira' vivió una jornada de alta tensión este martes después de que Risto Mejide se revolviese contra la portavoz de Vox en directo cortando de raíz su entrevista. La tajante actuación del presentador contra las amenazas de Rocío de Meer hacia el espacio de Cuatro no tardaron en acaparar las redes sociales. Y el publicista ha contestado abiertamente este miércoles a quiénes le han criticado.

"Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora soy yo el que la deporto de este programa", resolvió el conductor de 'Todo es mentira' durante la emisión de este martes según la portavoz de la formación de Santiago Abascal acusaba al espacio de tergiversar las declaraciones del partido sobre la inmigración, difundiendo información falsa. Y un día más tarde, el presentador no ha podido escapar de la polémica.

Risto Mejide contesta a las críticas tras expulsar a Rocío de Meer: "Puedes decir lo que quieras, siempre que sea con respeto"

Nada más conectar con la diputada del PP Ana Vázquez para repasar la última hora del Congreso de los Diputados, la representante política no ha evitado recordar a Risto Mejide lo sucedido. "He visto que ayer fuiste Trending Topic. A las once de la noche ya estabas el cuarto", ha subrayado haciendo referencia al revuelo formado en redes sociales. "Yo es que ya paso de mirar esas cosas", desvelaba rápidamente el comunicador.

Risto Mejide y Ana Vázquez en 'Todo es mentira'

Ante lo que la diputada ha insistido asegurando que "se tiene que sentir orgulloso", provocando una sonada reacción del publicista. "¿Sabes de qué me siento orgulloso? De tener un programa en el que se le da voz a todo el mundo que entre con respeto", ha sentenciado el presentador de Mediaset, condenando de nuevo las formas de la portavoz de Vox durante su conexión con el programa.

"Puedes decir la idea que quieras, pero siempre y cuando lo hagas con respeto. Al programa, al telespectador y a los contertulios que hay aquí", ha resuelto Risto Mejide, reafirmándose en que tomó la decisión acertada al cortar de raíz la intervención de Rocío de Meer, que lanzó todo tipo de acusaciones contra el programa. "Podrían cambiar el rótulo y poner: Todo es mentira miente abiertamente sobre lo que dice Vox", llegó a espetar la diputada de ultraderecha.