Ana Milán reprocha a Risto Mejide que haya declinado la invitación a su programa en Cuatro y él explica la razón

Risto Mejide ha recibido este miércoles en su chester de 'Todo es mentira' a Ana Milán ante la inminente emisión de la quinta entrega de 'Ex. La vida después', el programa que presenta en Cuatro. En un momento dado de la entrevista, el publicista le preguntó por qué le quería "pegar la bronca".

Ana Milán contestó que lo que pretendía en realidad es "dejar testimonio para todo el mundo". Acto seguido, y mirando a cámara explicó el motivo por el que estaba enfadada con él: "Yo invité a este señor, que además es mi productor, y le dije 'Risto, me gustaría entrevistarte'". "¿Qué contestó Risto?", le preguntó directamente a él.

"¿Qué quieres la versión corta o larga?", quiso saber el presentador. "La versión verdad", le espetó ella, ya que con la justificación que le dio le consiguió convencer: "Me pareció de una elegancia importante. Así como te echo la bronca, te paso la manita por la espalda porque dije 'vale, lo veo'".

Risto Mejide explica la razón por la que rechazó ser entrevistado por Ana Milán

El presentador de 'Todo es mentira' no dudó en compartir el verdadero motivo por el que declinó sentarse con Ana Milán en su programa: "Estaba en un momento emocional muy convulso de mi vida. Hay momentos en tu vida que dices 'Estoy demasiado roto para enfrentarme a una situación como puede ser una conversación contigo, que me encantaría'".

Sin embargo, la actriz no estaba de acuerdo con él: "No estás roto, es que en la vida pasan cosas Risto. ¿Tú te imaginas que en la vida no pasaran cosas? ¿Tú te imaginas la angustia en la que viviríamos, el aburrimiento absoluto? Es muy importante que el ser humano entienda que la vida está llena de cosas, que algunas nos vienen mejor y otras peor, pero en realidad casi todos somos muy bonitos". "Sobre todo tú", sentenció Risto Mejide.

En la entrega de este miércoles, 15 de abril, 'Ex. La vida después' abordó el tema de las adicciones. Para ello, Ana Milán contó con la presencia de Alejandra Prat, cuyo hermano es un adicto; de Pablo Ojeda, adicto al juego; Rafa Sánchez de 'La Unión' habló sobre su pasado con la heroína; la política del PP Andrea Levy, quien reconoció ser adicta a las benzodiacepinas; y el sumiller David Ejías, que compartió su proceso para superar su adicción al alcohol y la cocaína sin abandonar su profesión.

Ana Milán aborda en 'Ex. La vida después' las adicciones

El espacio de Cuatro profundizó en las consecuencias personales y en la huella emocional de diferentes tipo de dependencia, con relatos directos que describen desde la pérdida de control hasta la repercusión en el entorno familiar. Por ejemplo, Rafa Sánchez, exvocalista de 'La Unión', relató que comenzó a consumir heroína en un contexto de ocio, acompañado de un amigo llamado Roberto, que acabó falleciendo.

Andrey Levy, por su parte, confesó que su consumo de benzodiacepinas comenzó como un intento de soportar el dolor provocado por la fibromialgia que padece, así como la presión social, y lamentó la normalización de estos fármacos. Pablo Ojeda recordó cómo empezó su adicción al juego, en un día aburrido que bajó a un bar cercano y, en una de las máquinas, "eché cinco euros y me tocaron 80". En aquel momento sintió una "sensación peligrosamente agradable" que le acarreó consecuencias terribles.