Ana Milán dice "si lo sé, no vengo" tras su entrevista con Ana Rosa y le retira la invitación a su programa

Ana Milán ha acudido al plató de 'El programa de Ana Rosa' este miércoles 15 de abril para promocionar la nueva entrega de 'Ex. La vida después', su formato de entrevistas en el prime time de Cuatro. Y la actriz y presentadora ha protagonizado un momento de 'tira y afloja' con Quintana.
La comunicadora de las mañanas de Telecinco ha valorado, a modo de halago, cómo consigue declaraciones y/o confesiones que normalmente no comparten las personas famosas y que permiten redescubrir parcelas que, hasta ahora, no se habían explorado.
"Cuando ofrecemos un marco de confianza real que tan poco se da en el periodismo actual porque hay mucha gente atacando y mintiendo y te dedicas a cuidar el alma humana, creo que entonces salen cosas interesantes y es lo que a mí más me interesaba de este proyecto", ha contestado tajante Ana Milán.
"No vas a tener a uno, sino a tres invitados", ha indicado Ana Rosa Quintana en referencia al nuevo episodio de esta semana, centrado en las adicciones. Sin embargo, la presentadora no ha dado una, prueba de que no está al corriente del programa. Por eso, Milán le ha tenido que corregir en directo: "Vienen más. Viene Alejandra Prat, David Seijas, Pablo Ojeda, Rafa Sánchez (La Unión) o Andrea Levy". A renglón seguido, ha reconocido que "para mí ha sido el programa que más ha impactado en mi vida personal".
A continuación, se ha debatido sobre si todos tenemos alguna adicción en algún momento de nuestra vida. "Vente a una entrevista y yo te lo saco", le ha propuesto Ana Milán a Ana Rosa. "Vamos, ni te lo crees tú", ha respondido cortante la periodista. "Pues, perdóname, pero estarías en un sitio seguro, qué más querrías", ha defendido la intérprete.
"Eso es lo peor que te puede pasar", ha afirmado Quintana. "¿Ah sí? ¿Tú crees?", le ha interpelado Milán, que no se mostraba conforme con esas palabras. "Sí porque, cuando estás en un sitio seguro, te relajas y empiezas a contar cosas... y es mejor controlar más la situación", ha argumentado la conductora de 'El programa de AR'.
Ana Milán refuta a Ana Rosa Quintana: "En absoluto, es todo lo contrario"
Ese tira y afloja ha proseguido cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntando por ese personaje al que llama insistentemente pero se le resiste. "Ana Rosa", ha soltado Ana Milán. "Pero de eso olvídate", ha vuelto a declinar ella. "Pero, de verdad, ¿cómo que olvídate? ¿Una periodista como tú cómo le puede decir a una periodista como yo olvídate?", ha saltado la actriz.
"Tranquilamente", se ha reafirmado Ana Rosa en su negativa. "Si lo llego a saber, no vengo", ha replicado Milán con sorna. "Es un acto de sinceridad, para qué te voy a hacer falsas ilusiones", ha agregado en su descargo Quintana. "Bueno, pues una invitación que retiro", ha sentenciado la presentadora de 'Ex. La vida después' con resignación.
Por último, antes de concluir su intervención en el matinal de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha señalado que con sus entrevistas hace que "la gente cuente cosas que no quiere contar". Algo que ha contrariado Ana Milán, en desacuerdo total con su compañera de cadena: "En absoluto, yo creo que es todo lo contrario, fíjate. Creo que la gente cuenta las cosas sabiendo que no se les va a sacar punta y que no se les va a sacar un clickbait fácil".
