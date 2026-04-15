Cambios en 'Supervivientes 2026' con la incorporación de un famoso rostro que ya ha pasado por el reality este jueves

La gala de 'Supervivientes 2026: Tierra de Nadie' que Telecinco ha emitido este martes 14 de abril con Ion Aramendi al frente ha estado cargada de emociones. La salvación de Claudia, el salto del helicóptero de Dulceida, su reencuentro con Alba Paul, y hasta un sorprendente anuncio que revolucionará los Cayos Cochinos a partir de este próximo jueves.

El momento más emotivo de la noche lo protagonizaron Alba Paul y Dulceida. La influencer se atrevió a saltar del helicóptero para poder pasar una noche junto a su mujer, quien nada más verla se metió en el agua para nadar lo más rápido posible hacia ella. En cuanto se vieron, ambas se fundieron en un abrazo. Además, Dulceida aceptó pasar 24 horas junto a su mujer y el resto de concursantes, para vivir en sus propias carnes las condiciones extremas del reality de Telecinco.

Como cada martes, se celebró la ceremonia de salvación. Jaime Astrain, Alba Paul, Toni Elías y Claudia Chacón se sometieron a la decisión de la audiencia, siendo la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' la salvada de la noche. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Jaime Astrain pidió ser el expulsado el próximo jueves debido a su lesión en la rodilla que le persigue desde hace años. No quiere ser un "lastre" para sus compañeros y prefiere regresar a España para continuar con su rehabilitación después de un empeoramiento.

Ion Aramendi anuncia una nueva incorporación a 'Supervivientes 2026'

Será el próximo jueves cuando sepamos qué concursante es el expulsado. Y también durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez conoceremos la identidad de una nueva incorporación, tal y como anunció Ion Aramendi en la entrega de este martes. "Una mujer muy famosa, que ya sabe lo que es 'Supervivientes', llega el jueves a Cayos Cochinos con una misión muy importante", informó el presentador.

Además, Ion Aramendi dejó claro que esta mujer "no va de visita, se va a quedar". El conductor de la gala no desveló de quién se trata y comunicó que el "jueves, en la gala, descubriremos quién es y qué va a hacer". Algunos rumores que han circulado por las redes sociales apuntan a que podría ser Irene Rosales quien llegue a Honduras para poner patas arriba los Cayos Cochinos.

La exmujer de Kiko Rivera acaba de regresar a la televisión tras un tiempo alejada del foco mediático como colaboradora de 'El tiempo justo'. Sin embargo, la pista de Aramendi no encaja con ella. Así que habrá que esperar a la séptima gala de este jueves para descifrar el enigma.