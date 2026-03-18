'Supervivientes 2026' convocó a los concursantes a una nueva asamblea en la 'Zona Roja', dinámica que se pone en marcha en las galas de 'Tierra de Nadie' para abordar la última hora de la convivencia y votar qué miembro de cada equipo debe ser castigado. Y durante el desarrollo de la misma, José Manuel Soto se llevó un dardo de Ion Aramendi, el presentador del reality en la noche de los martes.

En ese momento, la atención estaba puesta en el equipo de Playa Derrota, donde Claudia Chacón ('La Isla de las Tentaciones 9') se ha colocado en el punto de mira por "chillona" después de un tenso enfrentamiento con la influencer Alba Paul por el fuego.

"Soto, por favor, me gustaría escucharte", le interpeló Ion Aramendi al ver que todos los integrantes del grupo se mojaban menos él, que parecía estar totalmente ausente. "Esta niña chilla una barbaridad y chilla a una hora en la que no se debe", respondió José Manuel Soto.

"Porque en ese momento tenía una discusión. Si quieres, me pongo un horario para discutir. No discuto cuando a ti te apetezca, sino cuando me apetece a mi", replicó Claudia. "Cuando la gente está durmiendo, hay que tener un respeto porque el descanso es fundamental", sentenció el cantante.

"Pero, querido Soto, también está bien porque así te despiertas, ¿no?", le endiño con clara retranca Ion Aramendi. "No hombre, pero a mí me gusta despertarme con la luz del sol, con los pajaritos, poquito a poco, pero una niña chillándote en la oreja desde las seis de la mañana no es agradable", expresó José Manuel Soto sin percatarse de que la pregunta del comunicador vasco iba con segundas.

Ion Aramendi, ante el perfil bajo de José Manuel Soto: "Parecía que estabas dormido"

Ion Aramendi amonesta a José Manuel Soto

"José Manuel, me refería a ahora concretamente, que parecía que estabas un poco dormido", especificó, ya a las claras, Aramendi, dándole así un 'tirón de orejas' al concursante por su perfil excesivamente bajo en lo que se refiere a la vertiente 'reality' de 'Supervivientes 2026'. En resumidas cuentas, se trataba de un comportamiento poco o nada favorable para el formato, pues por ahora no está remando a favor de obra.

"Ah, pues la verdad es que la discusión no me divierte mucho pero bueno... perdón eh, perdón. Soy un hombre mayor y me entra sueño", contestó un descuadrado José Manuel Soto para salir del paso. "No eres tan mayor José Manuel", remató Ion Aramendi tras su irónico y afilado zasca.