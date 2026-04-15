Jesús Vázquez admite cómo se siente realmente en RTVE y confirma el nuevo proyecto que le han adjudicado

Tras su irrupción en La 1 hace una semana, este martes 14 de abril, la cadena pública ha emitido la segunda entrega de 'Al cielo con ella'. Durante la misma, Henar Álvarez ha contado como invitados con Danna Paola, Jesús Vázquez y Miriam Díaz-Aroca. Los tres hablaron sobre sus respectivas trayectorias profesionales, y también se sinceraron sobre sus vidas personales.

En el caso de Jesús Vázquez, este quiso hacer un homenaje a Henar Álvarez y se puso un corsé para "reivindicar la masculinidad frágil". Un gesto que la presentadora le agradeció y aprovechó para confesarle que a veces le preguntan por qué se viste "de hombre" para conducir el programa. Un comentario que los dos lamentaron.

Sobre la frase tan extendida últimamente de que "antes se vivía mejor", el veterano comunicador fue contundente: "Pues no, yo antes estaba metido en un armario y tenía que estar fingiendo siempre que tenía novias y eso te explota la cabeza. No se vivía mejor antes, cada vez se vive mejor en eso, tenemos más derechos, más igualdad. Sí que hay que seguir peleando, pero no se vivía mejor antes. Yo prefiero estar fuera del armario que dentro", zanjó el gallego.

Jesús Vázquez defiende la ley del matrimonio igualitario

A raíz de esto, Jesús Vázquez recordó que fue uno de los primeros en casarse cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, en el año 2004. Una ley que él defiende a ultranza: "Para lo que sirve esa Ley es para que tengas ese derecho, que luego lo hagas o no es otra cosa. Pero es para que tengamos todos lo mismos derechos. Nos igualó en derechos, nadie perdió nada, no les influimos en nada a los matrimonios heteros".

En otro orden de cosas, Henar Álvarez quiso saber el secreto para llevar tantos años en la televisión, ya que tal y como recordó, "eres el presentador español con más formatos a tus espaldas". A lo que su invitado contestó: "Creo que es porque trabajo bien, intento llevarme bien con los equipos, no dar mucha lata a los jefes".

Y otra cosa fundamental: "Intento ser una persona que, cuando estoy haciendo el programa, estoy pensando en los que están al lado. Intento traspasar la televisión y llegarle a la gente. Pienso en la gente que te está viendo y que está alegre, triste, contenta, enferma, joven o mayor. Pienso que hay que hacer tonterías para entretenerlos y que se olviden de sus problemas".

Jesús Vázquez aparece en el libro Guinness por ser el presentador que más formatos ha hecho en la historia de la televisión española 👏#AlCieloConElla



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Jesús Vázquez desvela al primer invitado de 'La casa de la música"

Además, Jesús Vázquez confesó que en estos momentos está muy contento en TVE, tras décadas vinculado a Mediaset: "Me encanta el ambiente que hay ahora, están siempre buscando nuevos formatos, proyectos, gente feliz, todo es fácil, siempre están a favor del artista, del que da la cara".

Su próximo proyecto televisivo en TVE será 'La casa de la música', con el que está muy ilusionado. Según explicó, "voy a ser el hilo conductor, y hablaré con alguno de los artistas. Puedo anunciaros que el primer artista que va a estar es que más actuaciones ha hecho en RTVE en sus 70 años de historia, una leyenda de la música: arrancamos con Raphael. Con 82 añazos, vuelve a los escenarios", sentenció.