Cambio de parrilla en Telecinco con el tándem de 'La Isla de las Tentaciones 10' y 'Supervivientes' tras la cancelación de 'First Dates' este martes

Este martes 14 de abril, la programación de prime time de las cadenas está marcada por la segunda entrega de 'Al cielo con ella' en La 1 y el nuevo tándem de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' en Telecinco así como del partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid-F.C. Barcelona.

En El Televisero, te repasamos a modo de guía todas las ofertas que emiten La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta este jueves por la noche justo después de las ofertas de access prime time:

La 1: 'Al cielo con ella' con Jesús Vázquez (23:00 horas)

Tras el estreno de su nueva etapa el pasado martes con su salto al prime time de La 1, 'Al cielo con ella' emite este martes su segunda entrega en la cadena principal a partir de las 23:00 horas. En este programa, Henar Álvarez contará con tres invitados de excepción: Jesús Vázquez, Danna Paola y Miriam Díaz-Aroca.

Así, el presentador visitará a Henar Álvarez tras su fichaje por RTVE para presentar la última edición del Benidorm Fest y tras anunciarse que se pondrá al frente del nuevo especial de 'La casa de la música' que ya se graba en el Estudio 5 de Prado del Rey.

La actriz y cantante Danna, a quién conocimos gracias a 'Élite' visita 'Al cielo con ella' tras estrenar nueva etapa artística con su EP 'Lucid Dreams'. Y para cerrar la noche, la actriz y presentadora Miriam Díaz-Aroca visitará el programa para hablar de la gira de su nueva obra teatral, 'La casa del mar' y recordar todo su pasado en RTVE.

Y para finalizar, vuelven Ana Morgade y Rubén Avilés. Ambos contarán con una sección propia cargada con el mejor humor para poner el broche final a la noche del martes.

La 2: estreno del documental 'Cruzar la noche' (22:30 horas)

La 2 estrenará este martes a partir de las 22:30 horas tras 'Cifras y letras', el documental 'Cruzar la noche' dentro de 'DocumentaRTVE', en el que se hace una investigación que desvela las estructuras de silencio que han permitido la impunidad en casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica. La cinta va más allá del testimonio de agresión para centrarse en los engranajes institucionales que protegen a los agresores y desamparan a los supervivientes.

El eje central de la investigación es una denuncia por encubrimiento contra un obispo español, Pedro Aguado. El caso, que actualmente está en manos de la Fiscalía mexicana, se presenta en el documental para seguir el rastro de esta trama a partir del testimonio de un joven que sufrió abusos continuados desde los 11 años en una parroquia de los Escolapios. ‘Cruzar la noche’ cuenta también con el testimonio del Obispo.

'Cruzar la noche' también viaja a Navarra para dar voz a una asociación de víctimas que lleva años de lucha incansable. En su caso, como en muchos otros, el traslado de religiosos y la opacidad jerárquica han sido herramientas clave para evitar la acción de la justicia.

Antena 3: nuevo capítulo de 'En tierra lejana' (23:10 horas)

Por su parte, Antena 3 ofrecerá un nuevo capítulo de la serie turca 'En tierra lejana' a partir de las 23:10 horas justo después de 'El Hormiguero'.

Sinopsis: Kadir avisa a Cihan de que Ecmel no deja de provocar a Kaya y le advierte de que todo apunta a un ataque inminente. Sin embargo, lo que parecía un plan perfectamente trazado no sale como esperaba Ecmel. Cuando sus hombres intentan ir contra Kaya, la situación da un giro inesperado y es el propio Ecmel quien acaba apuñalado por un infiltrado de Cihan.

Mine encuentra el USB con el vídeo que Boran dejó antes de morir y decide hacer una copia. Sin que nadie lo note, esconde el dispositivo en el bolso de Alya, sembrando una nueva bomba a punto de estallar.

En el hospital, Fidan intenta convencer a Nare de que se aleje de su hijo para no arruinarle la vida. La presión puede con ella y, poco después, Nare decide marcharse sin avisar a nadie. Su desaparición desata el caos. Sadakat, convencida de que Şahin está detrás, no tarda en culpar también a Alya.

Finalmente, Cihan y Alya consiguen encontrar a Nare, que solo necesitaba alejarse para aclarar sus ideas. Aun así, Sadakat se mantiene firme en su postura y sigue responsabilizando a Alya de todo lo ocurrido. Por otro lado, Şahin le pide a Nare que huyan juntos.

Alya ve el vídeo que Boran grabó antes de morir. En él, le pide que se case con Cihan y que proteja a su hijo, algo que vuelve a cambiar por completo su forma de ver la situación.

Cuatro: nueva entrega de 'Código 10' (23:00 horas)

Cuatro ofrecerá a partir de las 23:00 horas una nueva entrega de 'Código 10', el programa de Nacho Abad y David Aleman. Este martes, el espacio volverá a contar con Claudia Montes tras su reciente comparecencia en el Tribunal Supremo y las acusaciones de absentismo laboral vertidas sobre ella. La que fuera miss Asturias mostrará en exclusiva en 'Código 10' sus registros de fichaje durante su etapa en la compañía LogiRAIL y ofrecerá su versión sobre estas afirmaciones para tratar de aclarar si se corresponden con la realidad. Además, el programa abordará la denuncia que, según avanzará la propia Montes, ha interpuesto por presuntas coacciones y amenazas contra Andrea de la Torre, actual pareja de José Luis Ábalos.

En otro de los temas de la noche, 'Código 10' analizará el texto del real decreto que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que ha generado diversas objeciones por parte del Consejo de Estado y de algunos sectores policiales. El espacio examinará el contenido de la propuesta y recogerá la posición de distintos colectivos y entidades ante esta iniciativa.

Telecinco: nuevas entregas de 'La isla de las tentaciones 10' y 'Supervivientes: Tierra de Nadie' (21:45 horas)

Por su parte, Telecinco estrenará su noche de realitys con el tándem de 'La isla de las tentaciones 10' y 'Supervivientes: Tierra de Nadie' tras la decisión de retirar 'First Dates' del access prime time para hacer hueco a la nueva temporada del reality de Sandra Barneda que se estrenó este lunes liderando las audiencias.

La llegada por sorpresa de cuatro solteros y solteras VIP, muy conocidos por los seguidores del formato, en un momento de máxima intensidad emocional como la imposición de collares de los tentadores a las protagonistas que más les han llamado la atención, centrará gran parte de la atención de la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones 10' a partir de las 21:45 horas. Las nuevas tentaciones VIP se sumarán a la ceremonia colocando también sus collares a aquellas chicas y chicos que a primera vista les han causado una mejor impresión.

Previamente y antes de comenzar a conocer a los solteros, las parejas afrontarán un ejercicio de intuición y sinceridad: tendrán que señalar al tentador que creen que ha llamado más la atención a sus respectivas parejas, elevando aún más la tensión en el ambiente. Tras la ceremonia de los solteros, todos regresan a las villas y hacen balance de lo vivido en la primera noche, en la que las dudas y el desgaste emocional llevan a dos de las chicas -Nerea y Julia- a plantearse si poner fin o no a la experiencia.

Después, a las 23:00 horas tomará el relevo 'Supervivientes: Tierra de Nadie', que cuenta con el aliciente de la llegada de Dulceida a Honduras y su salto del helicóptero para pasar una noche con su mujer, Alba Paul en la playa como una superviviente más. Además se producirá la salvación del nominado con mayor apoyo por parte del público entre Alba Paul, Claudia Chacón, Jaime Astrain y Toni Elías.

La dinámica de 'El dilema más difícil' continuará para los supervivientes que aún no lo han afrontado: tendrán que decidir si quieren renunciar a su objeto personal -su único vínculo material con su vida fuera del concurso- a cambio de comida o de contactar con un familiar o amigo. Además, los supervivientes participarán en un espectacular juego de recompensa, ‘El Partenón’, en el que los equipos deberán manejar un imponente carruaje para recuperar diversos tótems en forma de columna. Una vez reunidas todas las piezas, deberán reconstruir la estructura y localizar la pieza final que completará el conjunto. El grupo que lo consiga antes ganará el premio en liza.

La gala, que recibirá en plató a Teresa Seco, última expulsada de la aventura, acogerá también la primera reunión de los nuevos equipos en la ‘Zona Roja’, en la que abordarán las situaciones más relevantes de su convivencia y votarán quién de cada equipo merece un castigo… que podría dar un giro inesperado por mediación del poder de Poseidón.

La Sexta: cine con 'La tribu' (23:00 horas)

Mientras que La Sexta seguirá emitiendo cine. En esta ocasión, la cadena de Atresmedia ofrecerá la película 'La tribu' protagonizada por Paco León y Carmen Machi.

Sinopsis: Virginia (Carmen Machi), limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel (Paco León), un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.