Estos son los tres invitados de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez en su segunda semana en La 1 de RTVE

Tras su buen arranque en su salto a La 1, 'Al cielo con ella' se la juega esta semana con su segunda entrega en el prime time de la cadena. Y es que aunque la semana pasada arrancó como líder de la noche con un buen 12,1% de cuota y 1.044.000 espectadores de media, no hay que olvidar que contó con una fuerte promoción por la entrevista de Shakira.

Una entrevista muy esperada que consiguió superar por la mínima a 'Supervivientes: Tierra de Nadie' en su franja exacta de competencia. Por ello, esta semana, 'Al cielo con ella' ha cerrado tres entrevistas con las que tratará de conquistar al público más amplio.

Y es que esta semana, el espacio de Henar Álvarez contará con alguien que lleva toda la vida en televisión como Jesús Vázquez, luego a alguien muy reconocido por los espectadores que veían la televisión en los años 90 y 2000 como es Miriam Díaz-Aroca y finalmente un rostro muy seguido entre la gente joven como es Danna Paola ('Élite').

Confirmados: Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca, invitados de 'Al cielo con ella' esta semana

Para arrancar su segunda semana en el prime time de La 1, Henar Álvarez recibirá en el plató de 'Al cielo con ella' a Jesús Vázquez. El gallego participará así en un nuevo espacio de la cadena pública tras su paso por 'La Revuelta' y haber sido una de las caras del Benidorm Fest 2026. Además Jesús se encuentra grabando el nuevo especial de 'La casa de la música'

Danna es la segunda invitada de la noche. La cantante y actriz mexicana alcanzó su popularidad por su papel en la serie 'Élite' y se consolidó en la música pop con éxitos como ‘Mala Fama’. Actualmente está enfocada principalmente en su carrera musical y en su proyección internacional; incluso Shakira subió al escenario a la cantante mexicana para interpretar junto a ella su mítico tema 'Soltera'. En 2026 estrena nueva etapa artística con su EP 'Lucid Dreams'.

Para concluir esta nueva entrega, 'Al cielo con ella' recibirá a la actriz y presentadora Miriam Díaz-Aroca, quien se dio a conocer por formatos como 'Un, dos, tres' y 'Cajón desastre'. A lo largo de su trayectoria no ha dejado de reinventarse, participando en teatro, cine y series de ficción, con títulos destacados como la película 'Belle Époque'. Ahora, ha vuelto a los escenarios con fuerza y está de gira en su nueva obra teatral, 'La casa del mar'.

Por si las tres entrevistas no fueran suficientes, esta semana Henar Álvarez contará además con la colaboración de Ana Morgade y Rubén Avilés. Ambos contarán con una sección propia cargada con el mejor humor para poner el broche final a la noche del martes.