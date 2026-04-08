'Al cielo con ella' lidera las audiencias y triplica sus datos en su debut en La 1 de TVE pese al mínimo de curso de 'La Revuelta'

El ascenso de cadena de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez ha sido un éxito en su primera entrega. El programa de entrevistas y humor sustanció su salto al prime time de La 1 de RTVE con un 12,1% de cuota de pantalla y más de un millón de telespectadores de media (1.044.000), triplicando así el dato de su última entrega en La 2 (4,1%).

Lideró su franja de emisión (de 23:15 a 00:30 horas) por delante de la edición de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', que en competencia directa se quedó en un 12%. Es decir, se impuso por la mínima. Una sola décima de diferencia que le valió para alzarse con la victoria en una noche repartida en la que 'En tierra lejana', la serie turca de Antena 3, obtuvo un 11,5% en estricta coincidencia.

Suma su máximo histórico al cambiarse de canal y de día #AlCieloConElla , se eleva hasta un 12.1% de share y 1.044.000 espectadores



☁️ El estreno en @La1_tve ha congregado 2.789.000 espectadores únicos



🔝 LÍDER



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Con ese destacado 12,1%, gracias en parte a la expectación por la entrevista de Shakira, 'Al cielo con ella' ha cumplido con creces las expectativas de TVE y ha apuntado a ser un atinado recambio del ya extinto 'Late Xou'. Como referencia podemos tomar el 12% que anotó la primera emisión de la que fue la cuarta y última temporada del programa de Marc Giró antes de su salida de la corporación.

Además, el dato en share de 'Al cielo con ella' superó en casi un punto la media diaria de La 1 este martes, que fue de un 11,2%, y en +1,1 el promedio mensual acumulado hasta el momento (11%). Para más inri, los registros del formato conducido por Henar Álvarez fueron más meritorios si cabe si tenemos en cuenta que 'La Revuelta' anotó previamente mínimo de temporada al caer a un 8,7% y 1,1 millones de seguidores. Cifras que entran dentro de la relación de peores resultados históricos; solo por detrás del 7,3% marcado el 9 de julio y el 8,3% del 1 de mayo de 2025.

Esta brusca caída del show de David Broncano tuvo una explicación: el partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que atrajo la atención de más de 1,7 millones de espectadores (13,7%) en el pago. Por tanto, afectó notablemente al consumo de la televisión en abierto. Eso sí, hay que decir que 'El Hormiguero' no sufrió tanto al resistir con un buen 12,8%.

Con todo, 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, que además contó con las visitas de la actriz Rossy de Palma y del cantante Sergio Dalma, tuvo que iniciar su andadura en La 1 de RTVE con peor arrastre de lo habitual. Y a pesar de esta contrariedad, logró el codiciado liderazgo en audiencias, destacando sobre todo en el target de 25 a 44 años (16,7%) y de 45 a 64 años (11,9%).

Por mercados, Henar sobresalió especialmente en Euskadi (23,1%), Aragón (16,2%), Castilla y León (15,5%), Valencia (14,9%), Baleares (13,4%), Madrid (12,7%), y Galicia (12,5%). En todos estos territorios se situó por encima de la media nacional.