El público de TVE dicta sentencia al estreno de 'Al cielo con ella' en La 1, con una crítica repetida a la entrevista a Shakira

Parafraseando al título de su programa, Henar Álvarez ha llegado al cielo de TVE con su salto a La 1. Tras triunfar en RTVE Play y en La 2, 'Al cielo con ella' ha ascendido al prime time de la cadena principal siguiendo los pasos de Marc Giró y su 'Late Xou'.

En su salto a La 1, 'Al cielo con ella' mantiene la esencia que ha caracterizado hasta ahora al formato, con el espíritu gamberro que define a la presentadora. Y es que la humorista tiene un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta.

En esta nueva etapa, 'Al cielo con ella' ha convertido su plató en una plaza de barrio con verbena, orquesta, luces y ese punto de que nunca sabes muy bien qué va a pasar. Por esa plaza desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante.

Además, Henar Álvarez seguirá acompañada en el programa de su dream team de colaboradores formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, a los que se une desde ahora la actriz Carmina Barrios.

Y para estrenarse por todo lo alto en el prime time de La 1, 'Al cielo con ella' ha contado con una invitada de excepción: Shakira. Así, Henar y todo el equipo viajaron hasta México para grabar una entrevista con la artista colombiana que será la única que conceda en nuestro país ante su próxima gran gira. Además, en este primer programa también han visitado el plató la actriz Rossy de Palma y el cantante Sergio Dalma.

El aplaudido monólogo inicial de Henar Álvarez

Henar Álvarez entraba a lo grande al ritmo de la banda del programa y de Queralt La Hoz y además era arropada por Valeria Vegas y por Paula Vázquez y hacía un monólogo inicial sobre su salto a La 1. "No perdí la fe para llegar hasta aquí. Y mira como a nosotras nos dan pocas oportunidades pero cuando nos las dan las cogemos pero bien, vamos a incendiar La 1", empezaba diciendo.

"Bienvenidas a todas las personas que nos están viendo desde casa, especialmente bienvenida a las que nos vais a ver hoy por primera vez, porque a ver nosotras somos nuevas en La 1 pero realmente no somos nuevas aquí porque empezamos primero en el Play, luego nos fuimos a La 2 y ahora estamos en La 1. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho justicia. A lo mejor ahora nos damos una leche que nos matamos oye, pero nos merecíamos la oportunidad yo creo", seguía diciendo.

"¿Y que más cosas significa esto? Que no necesitamos la validación de un hombre para conseguir absolutamente nada. Necesitamos su salario y que no molesten", aseveraba. "A mí a lo largo de mi carrera me han dicho que tenía demasiada personalidad, que no tenía la suficiente belleza para paliar mi falta de talento, que había que feminizarme. Cuando vosotras os hagan esto, que claramente lo hacen para destrozarnos la autoestima y que nos echemos a un lado y que dejemos el camino despejado no paréis, pero no por esto de que dicen de quién la sigue la consigue, no, no, por tocar los cojones. Si te los van a tocar a ti, los tocas tú de vuelta. Igualdad", sentenciaba.

Los espectadores dan su veredicto al estreno de 'Al cielo con ella' en La 1

Como era de esperar, la llegada de 'Al cielo con ella' a La 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales. Son muchos los que han aplaudido este ascenso de Henar Álvarez. Una de las que no ha dudado en comentar el programa ha sido Pilar Eyre que ha asegurado que "me está encantando". Mientras que la actriz Lidia San José ha reivindicado lo "necesaria que es la voz de Henar Álvarez en el prime time de La 1".

Qué necesaria es la voz de Henar Álvarez en el prime time de TVE1.

Su manera de romper estigmas y encarar al patriarcado con humor ácido y mordaz. Su pensamiento crítico y la preparación con la que llega a las entrevistas.

Me está encantando el primer programa.#alcieloconella — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) April 7, 2026

Me está encantando #AlCieloConElla la entrevista de ahora, qué brillante este invitado! — Pilar Eyre (@pilareyre) April 7, 2026

Pedazo de puesta en escena de Henar Álvarez... en #alcieloconella. — Germán 🍉 (@Pabloski09) April 7, 2026

Henar en la 1!!! Ni en mis mejores sueños!! #alcieloconella pic.twitter.com/KV96H6P7ao — lady 🏒 (@xmiszapatosmato) April 7, 2026

TREMENDO el comienzo de #AlCieloConElla en La 1.

Cuanto me alegro, tía, de verte ahí ❤️ https://t.co/n1wJP9IPDI — Agus! (@Agus_SC) April 7, 2026

Henar Álvarez no se cansa de ganar puntos. LA AMO #AlCieloConElla — José (@joseerv1410) April 7, 2026

en el arranque de #AlCieloConElla, Henar Alvarez SUBLIME — señor romero (@stalker__007) April 7, 2026

Ya estamos todas como debe ser , enhorabuena , orgullo de tía ! Suerte nena a por todas . Ojalá cambiemos cosas #AlCieloConElla — Ainhoa Soto (@ainhoasoto) April 7, 2026

Ojalá le vaya bien a Henar Álvarez, porque está lo suficientemente capacitada y se lo ha ganado con creces.

Brava!!!#AlCieloConElla pic.twitter.com/eXOj5w3S3z — Beltxa (@BeltxaGorria) April 7, 2026

#AlCieloConElla es una maravilla.



Hoy me he echo fan de Rossy de Palma — Jhesus (@JhesusLi) April 7, 2026

Solo espero que Henar Álvarez triunfe esta noche en el paso de #AlCieloConElla en La 1. Se lo merece. — M 📺 (@casasola_89) April 7, 2026

Buen nivel de puesta en escena en #AlCieloConElla y buena elección la de Rossy de Palma como primera invitada aunque pensé que el plato fuerte iba a ser Shakira — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) April 7, 2026

#AlCieloConElla



¿Se puede estar orgullosa de alguien que no conoces? Yo lo estoy de Henar por como me ha cambiado la forma de ver el mundo. Se merece todo lo bueno que le está pasando. — Pepitagrita (@Pepitagrita1) April 7, 2026

Aunque otros han cuestionado a la presentadora por lo que ha soltado en su discurso o por gritar demasiado. Y alguno incluso ha pronosticado que este salto a La 1 no va a durar más que un programa.

Vaya por delante que me alegro mucho por el ascenso de Henar. Es una auténtica curranta. Dicho lo cual, el arranque me ha parecido demasiado caótico, y su monólogo, de los más flojos que le he visto. Lleno de lugares comunes y cero actual. Muy poco corrosivo #AlCieloConElla — Nayin Costas (@NayinCostas) April 7, 2026

#AlCieloConElla chica si te ríes nerviosamente de cada chorrada que sueltas en tus monólogos de presentación antes incluso que el público, es que no eres tan buena. — Wess 🍁🍂🪹🌕 (@Wessnian) April 7, 2026

Alguien le puede decir a Henar Álvarez que tiene micro y que no hace falta que grite. #AlCieloConElla — Jürgen Prochnow 🇪🇸 (@JrgenProchnow1) April 7, 2026

Yo creo que en la uno, va a tener UN PROGRAMA #AlCieloConElla — 🪽🇪🇸Pájaro ROJO ❤️ 🇮🇨🇿🇦🍉✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ (@Pajarolpgc) April 7, 2026

La crítica repetida a la entrevista de Henar Álvarez a Shakira

Y claramente, uno de los momentos más esperados de la noche era la entrevista de Henar Álvarez a Shakira, que tal y como ha confesado la presentadora estuvo a punto de no realizarse después de que cambiaran hasta cuatro veces la fecha para grabarla.

Sin embargo, el hecho de que la entrevista se haya producido fuera del plató ha caído como un jarro de agua fría para los espectadores. "Tener a Shakira es un puntazo, pero fuera de plató pierde mucha fuerza", ha sentenciado un usuario de X.

Yo cuando he visto que Shakira no entraba al plató de #AlCieloConElla y que la entrevista era fuera pic.twitter.com/7GGYt3lkOf — Antonio Arrebola (@antonio_arrebol) April 7, 2026

La entrevista de Shakira es IA? #AlCieloConElla — Marc Fernandez (@marcfernandez00) April 7, 2026

En serio no puede Shakira venir a España a hacer una entrevista? #AlCieloConElla — 🪽🇪🇸Pájaro ROJO ❤️ 🇮🇨🇿🇦🍉✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ (@Pajarolpgc) April 7, 2026

Tener a Shakira es un puntazo, pero fuera de plató pierde mucha fuerza. Entiendo que por eso han metido primero a Rossy de Palma, para mostrar la identidad real de #AlCieloConElla, pero tardar 30min en meter a tu bombazo no sé si es muy buena decisión. El público quizá se ha ido — Nayin Costas (@NayinCostas) April 7, 2026

La entrevista a Shakira en "Al cielo con ella" casi a las 12 de la noche, no tiene ningún sentido! 😓😴#alcieloconella @La1_tve @RTVE_Com @rtve pic.twitter.com/c8nwYqEQT9 — Álvaro López Herrera (@allopher) April 7, 2026

Vaya churro de entrevista a Shakira #AlCieloConElla — Curro Pérez 🍆 (@CurroBros) April 7, 2026

#AlCieloConElla Que no ha ido Shakira al plató del programa de @rtve? Dónde se ha hecho la entrevista? Ya vemos el nivel de caché que tiene el programa... Para llorar — Animus Liber (@AnimusLiberES) April 7, 2026

La ENTREVISTA a Shakira se me ha quedado en nada, tanto bombo y platillo para hacerle la pelota solamente 😅 #AlCieloConElla — 🩷✨Mr.Faith✨💚 (@MrFaith91) April 7, 2026

#AlCieloConElla

La entrevista de Shakira ha sido muy flojita y poco espontánea. — Estranaranjo (@Estranaranjo) April 7, 2026