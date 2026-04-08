El público de TVE dicta sentencia al estreno de 'Al cielo con ella' en La 1, con una crítica repetida a la entrevista a Shakira

Parafraseando al título de su programa, Henar Álvarez ha llegado al cielo de TVE con su salto a La 1. Tras triunfar en RTVE Play y en La 2, 'Al cielo con ella' ha ascendido al prime time de la cadena principal siguiendo los pasos de Marc Giró y su 'Late Xou'.
En su salto a La 1, 'Al cielo con ella' mantiene la esencia que ha caracterizado hasta ahora al formato, con el espíritu gamberro que define a la presentadora. Y es que la humorista tiene un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta.
En esta nueva etapa, 'Al cielo con ella' ha convertido su plató en una plaza de barrio con verbena, orquesta, luces y ese punto de que nunca sabes muy bien qué va a pasar. Por esa plaza desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante.
Además, Henar Álvarez seguirá acompañada en el programa de su dream team de colaboradores formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, a los que se une desde ahora la actriz Carmina Barrios.
Y para estrenarse por todo lo alto en el prime time de La 1, 'Al cielo con ella' ha contado con una invitada de excepción: Shakira. Así, Henar y todo el equipo viajaron hasta México para grabar una entrevista con la artista colombiana que será la única que conceda en nuestro país ante su próxima gran gira. Además, en este primer programa también han visitado el plató la actriz Rossy de Palma y el cantante Sergio Dalma.
El aplaudido monólogo inicial de Henar Álvarez
Henar Álvarez entraba a lo grande al ritmo de la banda del programa y de Queralt La Hoz y además era arropada por Valeria Vegas y por Paula Vázquez y hacía un monólogo inicial sobre su salto a La 1. "No perdí la fe para llegar hasta aquí. Y mira como a nosotras nos dan pocas oportunidades pero cuando nos las dan las cogemos pero bien, vamos a incendiar La 1", empezaba diciendo.
"Bienvenidas a todas las personas que nos están viendo desde casa, especialmente bienvenida a las que nos vais a ver hoy por primera vez, porque a ver nosotras somos nuevas en La 1 pero realmente no somos nuevas aquí porque empezamos primero en el Play, luego nos fuimos a La 2 y ahora estamos en La 1. ¿Qué significa eso? Que se ha hecho justicia. A lo mejor ahora nos damos una leche que nos matamos oye, pero nos merecíamos la oportunidad yo creo", seguía diciendo.
"¿Y que más cosas significa esto? Que no necesitamos la validación de un hombre para conseguir absolutamente nada. Necesitamos su salario y que no molesten", aseveraba. "A mí a lo largo de mi carrera me han dicho que tenía demasiada personalidad, que no tenía la suficiente belleza para paliar mi falta de talento, que había que feminizarme. Cuando vosotras os hagan esto, que claramente lo hacen para destrozarnos la autoestima y que nos echemos a un lado y que dejemos el camino despejado no paréis, pero no por esto de que dicen de quién la sigue la consigue, no, no, por tocar los cojones. Si te los van a tocar a ti, los tocas tú de vuelta. Igualdad", sentenciaba.
Los espectadores dan su veredicto al estreno de 'Al cielo con ella' en La 1
Como era de esperar, la llegada de 'Al cielo con ella' a La 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales. Son muchos los que han aplaudido este ascenso de Henar Álvarez. Una de las que no ha dudado en comentar el programa ha sido Pilar Eyre que ha asegurado que "me está encantando". Mientras que la actriz Lidia San José ha reivindicado lo "necesaria que es la voz de Henar Álvarez en el prime time de La 1".
Aunque otros han cuestionado a la presentadora por lo que ha soltado en su discurso o por gritar demasiado. Y alguno incluso ha pronosticado que este salto a La 1 no va a durar más que un programa.
La crítica repetida a la entrevista de Henar Álvarez a Shakira
Y claramente, uno de los momentos más esperados de la noche era la entrevista de Henar Álvarez a Shakira, que tal y como ha confesado la presentadora estuvo a punto de no realizarse después de que cambiaran hasta cuatro veces la fecha para grabarla.
Sin embargo, el hecho de que la entrevista se haya producido fuera del plató ha caído como un jarro de agua fría para los espectadores. "Tener a Shakira es un puntazo, pero fuera de plató pierde mucha fuerza", ha sentenciado un usuario de X.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.