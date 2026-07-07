Audiencias | El Portugal-España paraliza el país en RTVE en un día histórico para La 1, que batió un récord con la cobertura de San Fermín

El duelo ibérico entre Portugal y España en el Mundial de Fútbol 2026 alcanzó audiencias millonarias en RTVE, principalmente a través de la pantalla de La 1, que se elevó a un desorbitado 29,1% de cuota de pantalla en el total del día. Un dato realmente histórico para la cadena estatal.

El encuentro deportivo, un enfrentamiento de gigantes que culminó con victoria para La Roja y clasificación para cuartos de final, alcanzó un estruendoso 65% de share y congregó 10.985.000 espectadores solo en La 1. A ese resultado hay que sumar el 3,7% y las 617.000 personas que lo siguieron en Teledeporte. En total, casi 12 millones vieron el partido en RTVE añadiendo, además, la acogida en La2Cat (319.000).

Se trató de la retransmisión más vista de todo el Mundial 2026 y del choque de España en octavos más seguido y competitivo desde Rusia 2018, cuando se anotó un 72,4%, con 12.790.000 televidentes, en Telecinco. Se queda por detrás el 62,4% y los 10,5 millones del España-Marruecos del Mundial de Qatar 2022. El minuto de oro se produjo a las 23:01 horas con 12.520.540 espectadores y casi un 70% de share.

¡A CUARTOS! España vence a Portugal en el Mundial de fútbol ARRASANDO



⚽️ LÍDER y LO + VISTO del año en TV con un 65% de share y una media de 10.985.000 espectadores en @la1_tve



⚽️ Más de 15.5 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2MLOlJZ72C — Dos30' (@Dos30TV) July 7, 2026

El Portugal-España otorgó a La 1 de TVE un fabuloso 56,2% de cuota en la franja de prime time, donde el post partido marcó también un astronómico 50,6% con más de 7 millones de telespectadores. Fueron cifras fundamentales para impulsar al canal a casi un 30% en el cómputo global de la jornada.

Sin embargo, en el gran día para La 1 tuvieron también que ver los datos de otras ofertas. En la franja matinal, destacaron 'La Hora de La 1', que obtuvo un 20,9% de cuota, y, sobre todo, el Chupinazo de San Fermín, cuyo programa especial se disparó a un 24,3% y a 742.000 fieles. Hablamos de casi diez puntos más con respecto al 2025 (15,2% y 588.000 en domingo). En espectadores, es el mayor registro en 18 años (2008) y en cuota en 23 años (2003).

Hay clásicos que no fallan ➡️ #SanFermín da el pistoletazo de salida con el Chupinazo LIDERANDO en @la1_tve



🔴 Alcanza un 24.3% de share y una media de 742.000 espectadores



🔴 Más de 1.6 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jZ1PkTcO0l — Dos30' (@Dos30TV) July 7, 2026

En otro orden, reseñables fueron también las métricas de 'Mañaneros 360' un día más (17,6%) y de 'La Revuelta' de David Broncano, que se aupó a su mejor resultado del 2026 con un 17% de cuota de pantalla y 1.350.000 telespectadores. Con Manuel Turizo como invitado, se benefició del efecto arrastre del fútbol.

Lo más débil de la jornada en La 1 de TVE fue el Tour de Francia (10,6% y 981.000 espectadores) y 'Directo al Grano' (10,2% y 837.000). Sin embargo, esa arrasada del Portugal-España, que fue lo más visto del año, fue empuje más que suficiente como para no notar ese rendimiento más exiguo y encumbrar a la cadena de Prado del Rey a ese casi 30% de share en un lunes 6 de julio histórico.