'Hasta el fin del mundo 2': Lista completa de sus 14 concursantes famosos, que encabeza María José Campanario como estrella de TVE

'Hasta el fin del mundo' ya tiene todo listo para iniciar la travesía de su segunda edición en TVE. La cadena pública ha confirmado este lunes la lista completa con los 14 concursantes que recorrerán la Ruta de la Seda en esta nueva temporada del docu-reality producido por Zeppelin TV presentado por Paula Vázquez.

Siete nuevas parejas de rostros famosos recorrerán un largo camino de más de diez mil kilómetros desde la puerta de la antigua Ruta de la Seda, hasta los volcanes más estremecedores del cinturón de fuego del Pacífico; de los legendarios imperios chinos a los reinos budistas; de las grandes civilizaciones a la naturaleza más salvaje y diversa en un gran desafío durante más de dos meses.

'Hasta el fin del mundo' regresará la próxima temporada a la parrilla de La 1 tras haber sido el mejor estreno de un concurso-reality en La 1 desde 2018 y se despidió como líder de su franja con un 12,2% de cuota, 761.000 seguidores y 3 millones de contactos.

A la cabeza del casting se sitúan María José Campanario, que hará una extraña pareja con Belinda Washington, y María del Monte. En la lista de concursantes también figuran otros rostros reconocidos como Borjamina, el líder de los Mozos de Arousa, Benita Castejón así como los actores Jorge Sanz y Elena Ballesteros.

'Hasta el fin del mundo' es la adaptación de 'Race Across The World', un formato de éxito internacional creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International. Galardonado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual, lleva triunfando en la BBC cinco temporadas, con estrenos que superan los siete millones de espectadores, y cuenta además con una versión celebrity, a la que se sumará una segunda este año. Ha sido adaptado en los Países Bajos, Suecia, Dinamarca ('Først til verdens ende'), Finlandia ('Race Across the World Suomi'), Alemania para la ZDF y en Noruega para TV Norge.

Conoce a las parejas de 'Hasta el fin del mundo 2':

María del Monte y Rocío Muñoz

María del Monte y Rocío Muñoz Morales, de compañeras a amigas

Se conocieron en el programa de La 1 'La bien cantá'. Rocío era la presentadora del espacio, mientras que María ejercía de jurado. Aunque a primera vista no tenían nada en común, entre ellas surgió una bonita amistad que dura hasta ahora. Con una dilatada trayectoria como cantante y presentadora, Medalla de Andalucía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros reconocimientos, María se embarca en este reto único donde encontrará en Rocío, que compagina su faceta de presentadora con la de actriz y modelo, un apoyo fundamental.

Elena Ballesteros y Jimena

Elena Ballesteros en 'Servir y proteger'

Madre e hija, son dos generaciones con un mismo espíritu viajero. Actriz de profesión, Elena alcanzó gran popularidad por su participación en la serie 'Periodistas', papel al que le siguieron muchos en 'Paco y Veva', 'Motivos personales', 'La familia Mata' 'Cuéntame cómo pasó' y 'Servir y proteger' así como en cine y teatro. Su hija, Jimena es cantante y estudiante de Ciencias Políticas. Todos los años hacen un viaje juntas, y en esta ocasión seremos testigos de sus experiencias y de su convivencia.

María José Campanario y Belinda Washington

María José Campanario y Belinda Washington, la extraña pareja

María José Campanario, odontóloga que goza de gran notoriedad mediática por su matrimonio con Jesulín de Ubrique a pesar de su perfil discreto, y Belinda Washington, actriz y presentadora, son esa sorprendente pareja que nadie imaginó, pero que todos necesitamos. En este viaje conoceremos cómo son y cómo se enfrentan, sin prejuicios ni filtros, a una de las experiencias más transformadoras de sus vidas.

Borjamina y Miguel Ángel Gómez

Borjamina y Miguel Ángel Gómez, dos cracks de los concursos de televisión

Borjamina, uno de los integrantes de los Mozos de Arousa, se dio a conocer en el concurso de RTVE 'Bloqueados por el muro', para posteriormente alcanzar gran popularidad en 'Reacción en cadena' y '¡Ahora caigo!'. Miguel Ángel Gómez ha sido concursante de 'Saber y ganar', 'Pasapalabra', 'Boom' y 'Salta'. Los dos han demostrado sobradamente su solidez intelectual y su capacidad de comunicación, y ahora llega su mayor reto: demostrar si también son aventureros.

Benita Castejón y Tony R.

Benita y su representante Tony

Benita Castejón, artista, futuróloga y una de las colaboradoras de televisión más queridas en España, emprende el viaje propuesto por 'Hasta el fin del mundo' junto a Tony R., empresario, promotor de eventos y su representante. Les une una relación muy especial que Benita ha hecho patente en sus intervenciones públicas, así como en sus redes sociales. Juntos forman un dúo único.

Jorge Sanz y Merlín Sanz

Jorge Sanz y su hijo Merlín

Padre e hijo comparten su amor por el cine. Jorge, reconocido actor español ganador de un Goya, entre otros muchos reconocimientos, y su hijo, doble de riesgo en series y películas con una historia de superación por descubrir

Odei Jainaga y Fiona Pinar

Odei Jainaga y Fiona Pinar, la pareja olímpica

Odeia Jainaga es un atleta especializado en lanzamiento de jabalina, plusmarquista español desde 2020 y Olímpico en los Juegos de Tokio. Fiona Pinar es una atleta que sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un accidente de esquí y que, solo dos años después, logró llegar a la final de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ambos han mostrado una profunda pasión por lo que hacen y representan con orgullo el deporte español.