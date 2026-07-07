Antonio Naranjo hurga en la herida de Marta Nebot tras su despido de 'En boca de todos' con este pronunciamiento

Este martes, Marta Nebot sorprendía al anunciar en su cuenta de "X" que habían prescindido de ella como colaboradora en 'En boca de todos', el programa que presenta Nacho Abad en las mañanas de Cuatro. Horas después, Antonio Naranjo ha entrado al trapo tratando de generar polémica con la que era su compañera.

"'En boca de todos', el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo", escribía Marta Nebot a primera hora de la mañana en su cuenta de "X".

Después de que su anuncio causara revuelo y de que incluso el Ministro de Transportes, Óscar Puente, reaccionara a su despido, la periodista publicaba otro tuit en el que defendía por qué ha seguido colaborando en un formato como ese. "Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz", terminaba diciendo Nebot.

Por ahora, Nacho Abad no ha reaccionado al comunicado de Marta Nebot hablando de su despido ni en redes sociales ni en el propio programa. Quién si lo ha hecho es Antonio Naranjo, con quien la periodista ha tenido más de un desencuentro en 'En boca de todos' como también le ocurrió en el pasado a Sarah Santaolalla antes de que la analista política decidiera abandonar el programa precisamente por un desencuentro con el propio Naranjo y de sentir que le habían hecho una encerrona.

"Lo extraño es que quieras ir a un programa en el que te da vergüenza estar", le replica Antonio Naranjo en su cuenta de "X". Un mensaje con el que trata de desmontar que ahora la periodista se sienta apartada de un formato que ella misma critica.

Habrá que ver si este despido sigue dando que hablar y si Marta Nebot termina contestando a su ya ex compañero o si Nacho Abad responde a la periodista tras denunciar públicamente su despido del programa que él mismo presenta en las mañanas de Cuatro.