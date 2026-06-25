Antonio Naranjo pone en su disparadero a los "mamporreros" de Javier Ruiz, Intxaurrondo y Cintora tras vincularle con Ayuso

Después de que este miércoles, Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y Antonio Naranjo protagonizaran un tenso enfrentamiento en 'En boca de todos', este jueves el presentador de Telemadrid ha querido contestar a la política tras señalarle como "mamporrero" de Isabel Díaz Ayuso y ha puesto en el disparadero a los rostros estrella de RTVE.

Todo empezó cuando Antonio Naranjo tachó como "gilipolleces" las palabras de la política de Más Madrid, que no dudó en cuestionar al presentador por llevar a delincuentes como Víctor de Aldama a su programa de Telemadrid. Tras ello, Manuela Bergerot le advirtió de que como ellos lleguen al gobierno de la Comunidad de Madrid su programa desaparecería de la cadena autonómica.

Este jueves, Manuela Bergerot ha querido exponer en un extenso comunicado todo lo que sucedió con el colaborador de 'En boca de todos'. "Ayer el presentador de Telemadrid Antonio Naranjo calificó mis opiniones de "gilipolleces" durante una conexión en directo en televisión. No es la primera vez que un hombre le dice a una mujer que deje de decir "gilipolleces" y tampoco es la primera vez que vivo una machistada para intentar anular los argumentos políticos de una mujer , pero creo que alguien que dice eso en televisión no está cualificado para dirigir un programa de la televisión pública madrileña y así se lo dije en directo. Estuvo tan fuera de lugar que en ese momento el presentador le pidió que se disculpara conmigo", ha empezado señalando la política.

"Esto lo dijo Naranjo cuando critiqué que había invitado al corrupto de Aldama para darle un masaje a su programa en Telemadrid. Es una vergüenza que la Televisión Pública acoja a corruptos como él para blanquearlos, por mucho interés que tenga la derecha en ellos. Me parece por completo inaceptable. Y lo mantengo", prosigue defendiendo Bergerot. "También le dije a Antonio Naranjo que se le va a acabar el chollo y lo mantengo. Y si gobernamos, la dirección de Telemadrid no la va a imponer el partido de gobierno, sino que va a ser fruto del consenso de los grupos políticos y de los méritos profesionales", añade al respecto.

En ese sentido, Manuela Bergerot avisa de que apostarán por una televisión de consenso. "Que es exactamente lo que ocurría antes de que Ayuso reformara la ley para controlarla, eliminar a periodistas incómodos y convertir una televisión pública que estaba recuperando su prestigio y su audiencia en un aparato de propaganda a su favor que ahora todo el mundo conoce como Teleayuso. Queremos una Telemadrid con pluralidad. No como ahora, cuyos invitados van sólo de derecha y de extrema derecha", añade la que será la número 2 de Mónica García en las próximas elecciones autonómicas de Madrid.

"Lo que no habrá son programas sin pluralidad ideológica y al servicio de la línea política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea quien sea. Que es lo que hace Antonio Naranjo: cobrar un sueldo de Ayuso para defender a Ayuso en Telemadrid y para recorrer las tertulias de media España descalificando a quienes no piensan como ellos", sentencia Bergerot.

Antonio Naranjo responde a Bergerot y señala a los presentadores de RTVE

Un comunicado al que Antonio Naranjo ha reaccionado y contestado desde su cuenta oficial en "X". El presentador de 'El análisis: diario de la noche' ha aprovechado además para poner en cuestión a Javier Ruiz, Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora y sus puestos como presentadores estrella de RTVE.

"Y ahora te pregunto yo. Si das por hecho que hacer un programa en Telemadrid te convierte en mamporrero de Ayuso, ¿Intxaurrondo, Ruiz o Cintora son mamporreros de Sánchez y vuestros? Me encanta el debate. Como todos. Yo nunca me escondo ni dejo una pregunta sin respuesta", pregunta el periodista.