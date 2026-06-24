Rara es la mañana que Antonio Naranjo no participa en algún cara a cara en 'En boca de todos'. Y eso es lo que ha vuelto a suceder este miércoles con Manuela Bergerot, cuando la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid le cuestionaba por llevar a Víctor de Aldama a su programa de Telemadrid. Un momento que acababa con Nacho Abad llamándoles la atención y cortándolo de raíz para irse a publicidad.

Así, Nacho Abad conectaba con Manuela Bergerot para hablar de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno. Pero la portavoz no dudaba también en hablar de los casos que afectan al novio de Isabel Díaz Ayuso, con el presentador de 'En boca de todos' pidiéndole que respondiera a lo que le preguntaba y animando a que denuncien a la presidenta de Madrid.

Y durante la conexión, Nacho Abad le daba la palabra a Antonio Naranjo tras ver que estaba haciendo gestos. "A mí me llama mucho la atención la facilidad con la que todo el mundo desvía la atención con tal de no hablar de lo sustantivo, que es que condenen a 24 años de cárcel a alguien de dentro del gobierno sea del partido que sea", soltaba el colaborador.

Al escuchar a Antonio Naranjo, Manuela Bergerot era la que le replicaba. "Hay una sentencia del Tribunal Supremo y ha hecho caer todo el peso de la ley sobre los sinvergüenzas que metieron la caja para enriquecerse durante la pandemia, como son Ábalos y Koldo. ¿Pero qué pasa con el corruptor? A ese que invitas a tu programa para darle masajes. Eso os viene muy bien a la derecha porque no os importa la corrupción del PP", espetaba la portavoz de Más Madrid. "Víctor de Aldama lo próximo que vamos a ver de él es que vaya de segundo de Isabel Díaz Ayuso en las listas del PP", añadía.

"La verdad que yo intento en estas cosas ser una persona siempre razonable y entender lo que dice el otro pero si me vas a estar respondiendo siempre con una gilipollez tendré que dejar de tratarte como si fueses una persona seria", le contestaba Naranjo. "Oye, ¿perdón? Nacho no lo voy a tolerar", advertía Manuela Bergerot a Nacho Abad. "No, perdona es una gilipollez", insistía Antonio Naranjo. "Gilipollez no es", le corregía el presentador. "Bueno pues una sandez", aseveraba el colaborador.

"Hasta aquí llego. Si esto va a ir en estos términos no vuelvo a participar en esta tertulia", se defendía Manuela Bergerot indignada. "Pues haz lo que consideres oportuno", le espetaba Naranjo mientras Nacho Abad trataba de poner calma en la mesa y llamar la atención de su colaborador por dirigirse de esa manera a la invitada mientras ella insistía en que no iba a tolerar que se la insultara.

Antonio Naranjo y Manuela Bergerot se encaran en 'En boca de todos' y Nacho Abad frena el debate

Manuela Bergerot y Antonio Naranjo en 'En boca de todos'

"¿Me dejas que modere por favor?", le cortaba Nacho Abad a su compañero. "Yo te dejo que moderes, pero siempre, porque a mí no se me puede faltar al respeto", le contestaba Naranjo. "Gilipollez no es la palabra", le corregía Abad. "La pena es que estés cobrando dinero público en la televisión de todos los madrileños", soltaba por su parte Manuela Bergerot.

Después de que Antonio Naranjo rectificara lo de "gilipollez", Nacho Abad le preguntaba a su invitada si lo disculpaba, pero el enfrentamiento seguía entre ellos. "No la retiro, me disculpo. Solamente le voy a pedir que me trate con el respeto que yo la trato a ella y que me responda con el mismo respeto", comentaba el tertuliano. "Respetar no es decir que es una gilipollez Antonio", le matizaba Abad.

"Deja la televisión pública de todos los madrileños y da espacio a los que tratan con respeto y pluralidad", le respondía Bergerot. "Eso tampoco es de recibo Manuela", le decía Nacho Abad. "Pues lo siento, eso lo decidirá la dirección de Telemadrid, afortunadamente tú no lo decides ni tú ni ningún político", soltaba Naranjo. "No voy a hablar de Telemadrid en Cuatro, se ha acabado", advertía Nacho Abad. "Tranquilo, que en mayo de 2027 se te va a acabar el chiringuito y ya verás como habrá pluralidad en la televisión de todos los madrileños", le prevenía Bergerot.

"¿Esto es una amenaza?", le preguntaba Naranjo. "Tengo publi. Tengo publi, tengo publicidad. Venga coño. ¡Venga a publicidad, ya está, se ha acabado!", terminaba diciendo Nacho Abad cortando el debate y despidiendo a Manuela Bergerot antes de marcharse a los anuncios.

Hoy Antonio Naranjo ha llevado al corrupto de Aldama a Telemadrid a darle un masaje. A la tele que pagamos todos.



Cuando se lo he dicho ha empezado a insultarme. Ni una le paso a esta derecha sinvergüenza. pic.twitter.com/xwt60Amq6O — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) June 24, 2026

Posteriormente, Antonio Naranjo ha utilizado su cuenta de "X" para contestar a Manuela Bergerot y su amenaza con despedirle de Telemadrid. "Hoy, en @EnBocaDe_Todos, ha pasado algo muy grave. Un cargo público, en directo, me ha amenazado con despedirme de @telemadrid en cuanto llegue al Gobierno, tras faltarme al respeto reiteradamente", empezaba diciendo. "Me resbala. Pero es peligroso tanto señalamiento. Qué no harían si pudieran", añadía.