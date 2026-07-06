RTVE cancela varios capítulos de 'Valle Salvaje' esta semana del 6 al 10 de julio, con el imprevisto veredicto sobre Victoria

Como ya sucediera la semana pasada, 'Valle Salvaje' volverá a ver reducida su emisión esta próxima semana por culpa del Mundial. Así, la ficción diaria de La 1 volverá a faltar a su cita diaria con la audiencia en este comienzo de semana al igual que pasará con 'La Promesa'.

Y es que tanto el lunes 6 como el martes 7, 'Valle Salvaje' dejará su hueco al amplio previo del partido entre España-Portugal y a la retransmisión del Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial respectivamente.

Así, la ficción protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas no regresará a la parrilla de tarde de La 1 hasta el miércoles 8 de julio.

En los últimos episodios de 'Valle Salvaje' hemos visto como la desaparición de Rosalía con María ha provocado que Leonor, Bárbara y Luisa estén muy preocupadas tratando de dar con su paradero. Mientras, el destino de Victoria está en manos del obispo y el embarazo de Matilde podría peligrar de nuevo.

En El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que La 1 emitirá esta próxima semana del 6 al 10 de julio:

Avance del capítulo 443 de 'Valle Salvaje' del miércoles 8 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso asegura que va a hacer todo lo posible para que Victoria no caiga en manos del obispo y le deja claro a Mercedes que son ellos quienes tienen que acabar con ella y darle el golpe de gracia.

José Luis comparte con Rafael sus dudas al no entender por qué defiende ahora a Victoria después de que siempre la acusara de no tratar bien a Adriana.

Manuela le propone a Alejo que cabalgue con ella después de haber invitado a Braulio pero no poder acudir por no disponer de ningún caballo. Mientras, Francisco insiste a Martín con que lea unas palabras en su boda con Pepa y poder pasar página y poder empezar de nuevo su amistad.

La desaparición de María alerta a Alejo y Rafael y no dudan en preguntarle a Luisa por el paradero de la pequeña después de que Rosalía se la haya llevado.

Avance del capítulo 444 de 'Valle Salvaje' del jueves 9 de julio

El obispo deja a todos boquiabiertos con su veredicto sobre Victoria pues nadie se esperaba ese resultado.

Mientras tanto, tras una conversación que lo marca, Alejo comparte con Manuela los miedos de Braulio y constata cuán lejos está su primo de ver la realidad. ¿Cambiará algo su confesión?

Avance del capítulo 445 de 'Valle Salvaje' del viernes 10 de julio

Rafael empieza a plantearse las exigencias de Enriqueta, mientras Manuela descoloca a Braulio con una inesperada confesión.

Pero nada se compara con la revelación de Rosalía a Luisa y Bárbara. Una verdad que amenaza con cambiarlo todo.