Euprepio Padula emite esta sorprendente sentencia contra la filosofía de fichajes de La Séptima y sus robos a TVE

Euprepio Padula se ha pronunciado alto y claro ante los rumores sobre el posible fichaje de rostros estrella de TVE como Javier Ruiz o Silvia Intxaurrondo en La Séptima, el nuevo canal de la TDT cuyo lanzamiento está fijado por el Gobierno para el 5 de noviembre. El colaborador habitual de 'Mañaneros 360' entre otros espacios ha tomado sus redes sociales para subrayar el negativo efecto que tendría para el pluralismo este tipo de "robos" televisivos.

José Miguel Contreras, el impulsor de la nueva emisora, se encuentra trabajando en configurar una programación repleta de referentes del mundo audiovisual y nuevas voces que encajen en este proyecto que dará sus primeros pasos con el inicio del ciclo electoral de 2027. "No vamos a tener problema para tener una magnífica alineación", aseguró el empresario en una reciente entrevista para Servimedia sobre los fichajes que están manejando, adelantando "ocho caras potentes" del panorama mediático.

Euprepio Padula lanza una firme pregunta sobre La Séptima: "Fortalecer un proyecto no debería implicar debilitar otro"

Y ante la especulación de que Javier Ruiz y Silvia Intxaurrondo podrían cambiar sus puestos en Televisión Española para sumarse a este nuevo proyecto, Euprepio Padula se ha pronunciado sin rodeos en su cuenta de X. "Si los rumores son ciertos y la nueva televisión de José Miguel Contreras quiere construir un gran espacio de comunicación progresista, hay una pregunta que merece una reflexión", ha escrito el comunicador.

Si los rumores son ciertos y la nueva televisión de José Miguel Contreras quiere construir un gran espacio de comunicación progresista, hay una pregunta que merece una reflexión.



¿Tiene sentido debilitar a @rtve la radiotelevisión pública, llevándose a algunos de sus principales… — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) July 6, 2026

"¿Tiene sentido debilitar a RTVE, llevándose a algunos de sus principales referentes informativos justo antes de un ciclo electoral?", subrayaba el colaborador habitual de la cadena pública ante sus seguidores, destacando el efecto negativo que supondría arrebatar a la radio televisión pública sus figuras más populares en los meses clave de la campaña electoral.

Así, no ha dudado en señalar la contradicción que ensucia este supuesto fichaje y transvase de estrellas televisivas. "Si el objetivo es ampliar el pluralismo, quizá sería más coherente incorporar grandes profesionales de otros medios y perfiles de enorme prestigio, sin descapitalizar precisamente a quien ya cumple una función de servicio público", ha sentenciado Euprepio Padula en su perfil de X.

"Fortalecer un proyecto no debería implicar debilitar otro que también resulta estratégico para la calidad democrática", terminaba añadiendo, mostrándose muy crítico con la declaración de intenciones de La Séptima, que aún tiene meses de trabajo por delante hasta conformar la programación con la que aterrizarán en el listado de canales de la TDT a finales de año.