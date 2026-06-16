Euprepio Padula lanza un mensaje claro sobre el espectáculo de Pedro Ruiz y no se ahorra estos cuatro calificativos

Pedro Ruiz está de estreno. El artista llega a Zaragoza este próximo jueves 18 de junio con su nuevo espectáculo, 'Mi vida es una anécdota'. El periodista y colaborador de TVE Euprepio Padula no ha dudado en recomendar a sus seguidores que vayan a verle.

"No os lo perdáis. Humor, coherencia, autenticidad y el valor de ser uno mismo. Grande Pedro Ruiz", ha escrito Euprepio Padula en su cuenta de X, donde ha compartido el tuit del comunicador anunciando su llegada a la capital de Aragón. Allí se subirá al escenario del Teatro Principal con cuatro únicas funciones.

"Zaragoza, estreno mi espectáculo más divertido, 'Mi vida es una anécdota'. Os aseguro 100 minutos de diversión, sencillez, buen rollo y concordia", ha escrito Pedro Ruiz. El artista acompaña el mensaje de un vídeo donde se compara con Bad Bunny, al que no duda en lanzar un dardo por las letras de algunos de sus temas y por el precio de sus entradas.

No os lo perdáis

Humor, coherencia, autenticidad y el valor de ser uno mismo.

Grande @ElPedroRuiz!!! https://t.co/qLjeJjYNwf — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) June 15, 2026

El dardo de Pedro Ruiz a Bad Bunny al anunciar su llegada a Zaragoza

"Hola Zaragoza, lo digo en serio y en broma. Os habéis librado de Bad Bunny y sus multitudes, pero llego yo, con más contenido, con menos barullo, con más risas, con más secretos, con más canciones, con más diversión y con mucha más cercanía", empieza advirtiendo el artista. Además, deja claro que "nadie va a pagar las barbaridades que se han pagado ahí. Risas, secretos y, sobre todo, respeto a las mujeres, aunque sigo soltero", bromea.

"'Mi vida es una anécdota' en el Teatro Principal, 4 únicas funciones, del 18 al 21. No me vais a dejar solo, ¿verdad? No olvidéis que todos somos un muñeco", concluye Pedro Ruiz en el vídeo publicado en sus redes sociales a modo de promoción. En su espectáculo, que ha cautivado a Euprepio Padula, repasa anécdotas, reflexiones y encuentros que le han acompañado durante décadas, aunque él insiste en que lo verdaderamente importante no es quién vivió esas historias, sino "lo que enseñan".

Además, Pedro Ruiz dedica el final del espectáculo a que los espectadores más curiosos puedan preguntarle lo que deseen. Este show es un homenaje a sus 50 años de carrera, que cumplió el año pasado. Medio siglo en el que ha hecho prácticamente de todo: ha sido compositor, presentador, actor, director… Ha dirigido a Sara Montiel, ha compuesto para Rocío Jurado, María Jiménez, e incluso ha cantado con Joan Manuel Serrat.

Con tan solo 29 años, escribió, dirigió y protagonizó 'El día del presidente', su ópera prima y por la que recibió el premio al mejor director novel. Asimismo, fue nominado al Premio Goya como actor de reparto por su trabajo con Berlanga en 'Moros y Cristianos'. También protagonizó 'El viaje infinito de Sancho Panza' y 'Escándalo en palacio', que se mantuvo dos años en cartel.