'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo (442) que se aplaza varios días en RTVE: La desaparición de María y el futuro de Victoria

Después de dos días de parón y de haber ofrecido únicamente un episodio el martes esta semana, 'Valle Salvaje' regresaba este viernes a la parrilla de La 1. Lo hacía eso sí para volver a quedarse fuera de la parrilla de la cadena la próxima semana por culpa del Mundial.

Y es que el próximo lunes La 1 volverá a repetir el esquema de este jueves y cancelará tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' así como 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' para ofrecer un largo previo antes de ofrecer el partido de octavos de final del Mundial entre España y Portugal. Y el martes la serie previsiblemente también faltará a su cita por la emisión de otro encuentro de octavos en el que Argentina trataría de luchar por su pase a cuartos a partir de las 18:00 horas.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso asegura que va a hacer todo lo posible para que Victoria no caiga en manos del obispo y le deja claro a Mercedes que son ellos quienes tienen que acabar con ella y darle el golpe de gracia.

José Luis comparte con Rafael sus dudas al no entender por qué defiende ahora a Victoria después de que siempre la acusara de no tratar bien a Adriana.

Manuela le propone a Alejo que cabalgue con ella después de haber invitado a Braulio pero no poder acudir por no disponer de ningún caballo. Mientras, Francisco insiste a Martín con que lea unas palabras en su boda con Pepa y poder pasar página y poder empezar de nuevo su amistad.

La desaparición de María alerta a Alejo y Rafael y no dudan en preguntarle a Luisa por el paradero de la pequeña después de que Rosalía se la haya llevado.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonor trataba de convencer a Luisa y Bárbara de que tanto su hermana Rosalía como la pequeña María aparecerán antes o después.

Braulio compartía con su madre que Atanasio le ha pagado la asignación que les debían y le dejaba claro que no se la puede entregar. Mientras, Benigna le preguntaba a Atanasio si la deja marchar del Valle ahora que ya confía en ella.

Rafael se atrevía a cuestionar a Don Aurelio su decisión de acusar a Victoria de bigamia y le dejaba claro que está cometiendo un gran error. Paralelamente, el obispo avisaba a Victoria de que en dos días tendrá que abandonar el Valle y debería irse despidiendo de todo el mundo.

Por su parte, Dámaso también trataba de conseguir que el obispo cambie de opinión pero este se plantaba advirtiéndole de que no piensa dejarse comprar con unas monedas.

Francisco le pedía a Martín que ahora que ya están las cosas aclaradas entre ellos participe en su boda con Pepa leyendo unas palabras en la homilía. Y también le solicitaba que pida a su hermana Matilde que le confeccione un traje a Pepa para el enlace.

Finalmente, Benigna se despide del Valle asegurando que espera no volver a ver nunca jamás a Victoria y la mujer ordenaba a la curandera y comadrona que haga lo posible para que el embarazo de Matilde no llegue a termino.