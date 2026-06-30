'Valle Salvaje' interrumpe sus emisiones en RTVE y aplaza el próximo capítulo, que avanza un asesinato en la serie

'Valle Salvaje' regresaba este martes a la parrilla de tarde de La 1 tras faltar este lunes a su cita con la audiencia por la emisión del Mundial. Lo ha hecho eso sí de forma temporal pues la serie volverá a ausentarse tanto el miércoles como el jueves por culpa del fútbol al igual que pasará con 'La Promesa' y 'Malas Lenguas'.

No será hasta el viernes cuando la serie ofrezca el capítulo 441 en su horario habitual después de 'Directo al grano'. En dicho episodio, Leonor trata de convencer a Luisa y Bárbara de que tanto su hermana Rosalía como la pequeña María aparecerán antes o después.

Braulio comparte con su madre que Atanasio le ha pagado la asignación que les debían y le deja claro que no se la puede entregar. Mientras, Benigna le pregunta a Atanasio si la deja marchar del Valle ahora que ya confía en ella.

Rafael se atreve a cuestionar a Don Aurelio su decisión de acusar a Victoria de bigamia y le deja claro que está cometiendo un gran error. Paralelamente, el obispo avisa a Victoria de que en dos días tendrá que abandonar el Valle y debería irse despidiendo de todo el mundo.

Por su parte, Dámaso también trata de conseguir que el obispo cambie de opinión pero este le deja claro que no piensa dejarse comprar con unas monedas.

Francisco le pide a Martín que ahora que ya están las cosas aclaradas entre ellos participe en su boda con Pepa leyendo unas palabras en la homilía. Y también le solicita que pida a su hermana Matilde que le confeccione un traje a Pepa para el enlace.

Finalmente, Benigna se despide del Valle asegurando que espera no volver a ver nunca jamás a Victoria y la mujer ordena a la curandera y comadrona el peor crimen de todos… ¿Ha llegado el final de Matilde?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Don Aurelio informaba a Victoria de que en los próximos días será conducida al tribunal donde será juzgada. Y don Hernando le decía al obispo que tanto él como José Luis quieren el mayor de los castigos para la mujer.

Enriqueta le decía a Braulio que tiene que sorprender a Manuela con algo bonito y caro para conquistarla definitivamente. Mientras, la joven dejaba claro a Braulio que la próxima vez tendrá que tirarla de unas escaleras más altas o empujarla más fuerte si lo que quiere es retenerla más tiempo.

Francisco aseguraba que su boda con Pepa será la mejor de todas las que se han celebrado en el Valle mientras Martín le confesaba a la doncella que él es incapaz de olvidarse de su historia de amor.

Bárbara y Luisa advertían de que tienen que dar la voz de alarma para que busquen a Rosalía y a María tras su secuestro pero Leonor trataba de impedirlo. Por su parte, Rosalía aseguraba a María que nada ni nadie volverá a separarlas.