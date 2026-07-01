'La Promesa', avance del próximo capítulo (863), que encara una prórroga de varios días en RTVE a causa del Mundial

'La Promesa' paralizará sus emisiones el miércoles 1 y el jueves 2 de julio debido al Mundial de Fútbol 2026. Por tanto, La 1 de TVE aplazará el próximo capítulo de la serie (863) al viernes 3 y significará que esta semana tan solo se ofrecerán dos episodios para disgusto de sus telespectadores.
A continuación, te mostramos el avance de lo que deparará la próxima entrega de la ficción producida por RTVE en colaboración con Bambú Producciones:
Adriano, abrumado por la culpa, le pide a Martina poner fin a su relación. Es incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Mientras, ella y Jacobo pelean cada día más. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio y es que… ¡su hermana Tomasa trabaja para el duque! Hace quince años que no se hablan. ¿Cuál será su historia? Se abre así una nueva y curiosa trama en 'La Promesa'.
Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo opaque su posible marcha del palacio. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar y Julieta le reprocha a su marido ser un caradura.
En paralelo, Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija. La joven cree que su madre quiere viajar con ella para “taladrarle” la cabeza. Manuel, finalmente, se planta ante Ciro con un ultimátum: o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada.
Resumen del capítulo 862 emitido este martes 30 de junio
Manuel no confiesa a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, aunque con Julieta sí es sincero. ¡Cada día sus sentimientos aumentan! Carlo y Samuel están preocupados por la tardanza de María cuando aparece Alonso ensangrentado en La Promesa.
Leocadia y Lorenzo están enfadados porque Jacobo -que se va a ocupar de las tierras de La Promesa- y Ciro -propietario ahora de la empresa de Manuel- se van a llevar una fortuna, y ellos no.
La familia se entera de la visita de Máximo de Buenaventura, amigo íntimo del marqués, y Leocadia se indigna con la lista de exigencias. Los requerimientos recibidos de avanzadilla por parte del ayuda de cámara son más propios del Rey de España.
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