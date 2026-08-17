'El Chiringuito' llega a Mediaset: lista completa de colaboradores, horario y dónde ver el programa de Josep Pedrerol

'El Chiringuito' de Josep Pedrerol estrena su nueva etapa en Mediaset este lunes 17 de agosto a partir de las 23:45 horas. Después de 13 años formando parte de Atresmedia y pasar por diferentes cadenas como Nitro, Neox, La Sexta y Mega, ahora el formato deportivo llega al grupo de Fuencarral y lo hará con dos cadenas de emisión.

De lunes a jueves, 'El Chiringuito' se emitirá en Energy. A partir de las 23:45 horas con la "Cuenta Atrás", que servirá para repasar las noticias y acontecimientos deportivos más destacados de la jornada, y desde las 0:00 horas con su tertulia habitual con Josep Pedrerol al frente.

Y los domingos, 'El chiringuito' dará el salto a Cuatro. Así, el formato aprovechará para hacer tándem con uno de los formatos más emblemáticos y longevos de la cadena, 'Cuarto Milenio'. El programa arrancará también a las 0:00 horas en directo con todo el análisis de la jornada.

Por si fuera poco, todas las entregas del programa tendrán una segunda ventana de emisión a partir del próximo martes 18 de agosto en las mañanas de Cuatro, de lunes a viernes a las 08:15h formando tándem con 'En boca de todos' tomando el relevo de la célebre serie 'Alerta cobra', que llevaba en la cadena prácticamente desde sus orígenes.

La actualidad futbolística y los últimos movimientos en el mercado de fichajes -con la mirada puesta en el futuro de Julián Álvarez o de Rodri Hernández, entre otras figuras- también centrarán la atención del análisis y el debate que se producirán en el arranque del formato, que se llevará a cabo en un nuevo plató, que contará con la presencia de público durante sus emisiones especiales.

Lista completa de colaboradores de 'El Chiringuito'

'El Chiringuito' llega a Mediaset con todo su equipo titular pues Josep Pedrerol ha conseguido que todos los miembros de su redacción así como sus colaboradores se mantengan en su nueva etapa. En total 70 personas se han mudado desde Atresmedia a Mediaset en un movimiento completamente insólito en televisión.

Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d'Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre seguirán formando parte del equipo de tertulianos del programa.

Los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte aportarán también su mirada experta ante las grandes polémicas sobre el césped.

La redacción de 'El Chiringuito', reforzada con su red de corresponsales en puntos clave como Barcelona, Bilbao y Andalucía, permanecerá activa en todo momento para trasladar a la audiencia la última hora del ‘deporte rey’.