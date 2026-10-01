Joaquín Prat denuncia en 'El Tiempo Justo' las represalias contra Aldo Comas tras su polémica y aclara si continuará en el programa

La polémica de Aldo Comas en 'El Tiempo Justo' con Paca Blanco, la señora de 77 años que abandonó la entrevista con Joaquín Prat súbitamente el pasado martes por las burlas del colaborador ante su inminente desahucio, está muy lejos de amainar; volviendo a formar parte de los contenidos del programa de Telecinco este jueves.

"Se ha liado una buena", ha introducido el presentador de las mañanas del canal al saludar al artista contemporáneo, que, vía telemática, ha reaparecido en pantalla por primera vez tras el suceso de la discordia. Por su parte, Aldo ha dado explicaciones, justificando su acción en parte y retractándose en otra. Eso sí, a su manera.

"Ante todo, hay que diferenciar el factor humano a la parte tertulia televisiva. Luego, yo me he enterado ahora de que la señora Paca perdió a una hija, que es algo ante lo que me pongo a sus pies. Nada de lo que yo dijera debería haberlo dicho sabiendo este dato. Yo con Paca hablaba a nivel conceptual y usé el humor porque es como yo trabajo", ha defendido el actor y empresario en su descargo.

Acto seguido, Joaquín Prat ha dado paso a un vídeo resumiendo ese momento y la repercusión que ha suscitado, con feroces críticas, acusaciones, insultos y graves ataques y amenazas a Aldo Comas en redes tras sus palabras. "Muchos chistecitos y muchas tonterías hasta que te pegan un tiro en la nuca"; "por el bien de todo el mundo, sui******" o "¿sabes a quién no van a desahuciar? A esa que se fue cuando tenías 24 años. Por esa parte, puedes seguir tranquilo, que seguirá bajo tierra. A ver si tardas poco en acompañarla". Este último comentario, especialmente hiriente y de todo punto inaceptable al aludir al fallecimiento de su madre.

"¿Tú te querías mofar de Paca?", le ha cuestionado Joaquín Prat. "¡Cómo me iba a querer burlar de una pobre señora que lo está pasando mal! Yo no sabía que las monjas le habían tratado mal en el Patronato", ha clamado el marido de Macarena Gómez, que, en paralelo, ha anunciado que ha ofrecido a Paca "a que venga a mi casa si la desahucian". Un acto con el que pretende redimirse de lo ocurrido en 'El Tiempo Justo'.

"No debemos estar polarizando todo y convirtiendo esto en cazas de brujas todo el rato", se ha quejado Aldo Comas. "Cuanto más me expongo, más amenazas de muerte. Es la nueva ETA, la ETA woke. Lees cosas que dices: 'wow, ¿y tú eres el progresista?' Se me caen los huevos al suelo", ha añadido el tertuliano, avivando así la controversia.

"Yo el problema que tengo es que analizo las cosas desde mi punto de vista entre el bar y el lienzo", se ha excusado el artista. "Por eso eres contertulio de este programa", ha replicado Joaquín Prat, avalando su fichaje frente a ese otro sector del público que pide su cabeza. "¿Cambiarías algo de lo que fue la conversación con Paca?", le ha preguntado el veterano periodista. Aldo, por su lado, ha reiterado que no hubo una voluntad de mofa y que "vivimos en una polarización ridícula".

Aldo Comas, a Joaquín Prat: "Si no me echas, no me voy de 'El Tiempo Justo'"

Entretanto, Prat se ha interesado por si se ha planteado no volver después de toda la tormenta que se ha desatado. "Absolutamente, pero yo me levanto cada mañana, me enamoro y me desenamoro, quiero abandonar y vuelvo... Esto quedará en un resquicio tonto", ha contestado tajante Aldo Comas, que ha vuelto a poner el acento en "el nivel de hate" que está recibiendo: "Es alucinante... hablando de mi hijo y con amenazas hacia él con solo 11 años; con un lenguaje etarra que me recuerda a mi infancia en los años del plomo".

"Pero yo, si no me echas, no me voy", ha sentenciado el comentarista. "No, no te echo, el martes te veo", ha respondido firme Joaquín Prat, dejando clara su continuidad con toda normalidad en 'El Tiempo Justo'. "¡Volveré!", ha gritado él antes de concluir la conexión.

Esta intervención de Aldo Comas se produce un día después de que Joaquín pidiera perdón en directo para apaciguar esa polémica. "Yo quiero pedirle disculpas a Paca. Le mando a Paca mis sinceras disculpas por la parte que me toca como conductor de este programa. Sinceras disculpas", manifestó el comunicador mirando a cámara.