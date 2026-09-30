Joaquín Prat, obligado a pedir disculpas por la mofa del colaborador de 'El Tiempo Justo' Aldo Comas de una entrevistada

Este martes, 'El tiempo justo' sufrió el plantón de una invitada en pleno directo por culpa de las mofas que estaba realizando Aldo Comas desde el plató sobre su delicada situación. Así, Paca Blanco, una mujer de 77 años de edad que el próximo 30 de noviembre será desahuciada, dijo basta al ver como el colaborador no paraba de burlarse de ella. Un día después Joaquín Prat ha querido disculparse con ella.

Para poner en contexto, 'El tiempo justo' conectó el martes con Paca, una mujer que fue Presidenta de la asociación Las Olvidadas y superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que entre 1941 y 1985 ejerció como mecanismo de control y represión sobre mujeres jóvenes. Ahora, a sus 77 años, está a punto de ser desahuciada. Y durante su conexión con el programa se mostró crítica con la alternativa habitacional que le han ofrecido para que desaloje su casa: una residencia de monjas.

Un lugar que no le convence nada pues en su época del Patronato de Protección a la Mujer en el franquismo ya tuvo que convivir con monjas y por eso ahora no las quiere ni ver. Algo que derivó en que Aldo Comas se burlara en el plató de 'El tiempo justo'. "Ay, de repente van las monjas y le salvan... Es bonito. Me gusta que ahora las monjas la vayan a salvar", soltó el marido de Macarena Gómez.

"Que no quiere; Paca no quiere irse a vivir a una residencia gestionada por religiosas", le puntualizó Joaquín Prat. "Bueno, no pasa nada, váyase un tiempo con las monjas", insistió el empresario. "Vamos a ver, si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros", soltó entonces Paca antes de quitarse el pinganillo y abandonar la conexión muy molesta por lo que había hecho el colaborador del programa de Telecinco.

Joaquín Prat se dirige a Paca en 'El tiempo justo': "Mis sinceras disculpas"

Un día después, en pleno debate sobre la crisis de la vivienda y las acampadas que se están produciendo en diferentes ciudades tras la de la Puerta del Sol en Madrid, Joaquín Prat ha querido disculparse en directo con Paca tras el lamentable suceso que se vivió en su programa.

"Yo quiero pedirle disculpas a Paca. Le mando a Paca mis sinceras disculpas por la parte que me toca como conductor de este programa. Sinceras disculpas", ha asegurado Joaquín Prat antes de cambiar de asunto y analizar la última hora sobre Ceuta sin entrar en más detalles y sin explicar a qué se estaba refiriendo realmente con esas palabras.