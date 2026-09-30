La Sexta pierde a una de sus reporteras más reconocidas, que anuncia su marcha del canal de Atresmedia con este comunicado

Sara Rincón ha anunciado su marcha de La Sexta tras casi cuatro años y medio vinculada a la cadena, donde ha trabajado como redactora y reportera en distintos espacios. La joven periodista ha hecho pública su marcha en un comunicado en redes, agradeciendo a sus compañeros y Atresmedia el tiempo compartido durante esta etapa profesional, sin desvelar cuál será su próximo paso.

"Me despido hoy de La Sexta y de todo su calor. De mí esponjilla roída de tanto contar historias, de tanta marcha y de tanta vida. De la buena y de la mala", ha comenzado explicando en su publicación en la que se despide de la que ha sido su casa televisiva en los últimos años, apareciendo en espacios como 'La Sexta Clave', 'Más vale tarde' o los informativos de la cadena.

Sara Rincón anuncia su salida de La Sexta sin desvelar su próximo destino: "Gracias por creer y apostar"

Así, la reportera no ha dudado en dirigirse a sus compañeros con palabras de agradecimiento. "Gracias a todos los que supisteis abrazarme, con todo lo que eso suponía. Gracias por creer y por apostar. Por escucharme y permitirme escuchar. Me lo he pasado en grande. Joder que sí", ha escrito la periodista en su post. "Tanta batalla digna y poderosa de este amado oficio que me tiene loca. Qué pasada de viaje, señores", ha asegurado.

La primera y la última de esta etapa. Gracias por tanto, laSexta 💚🚀 pic.twitter.com/JKLyLrxodO — Sara Rincón (@sararincon02) September 28, 2026

"En fin, que es que ahora me toca escucharme a mí. Y a muchos más", se ha limitado a señalar la reportera, sin desvelar cuál será su próximo capítulo profesional tras finalizar su etapa en La Sexta. "Pues eso. Que os quiero amiguitos, que nos vemos en los bares. Y especialmente, en la calle. Queda mucho por pelear. ¡Seguimos!", ha terminado subrayando la comunicadora, que según rumores, podría figurar entre los fichajes de La Séptima, que arranca sus emisiones en noviembre.

Sus inicios en la guerra de Ucrania

Sus inicios en la cadena estuvieron vinculados a la cobertura de la guerra de Ucrania. Si bien comenzó trabajando para Quality Media Producciones como reportera desplazada en la zona de conflicto, poco después comenzó a colaborar con la cadena de Atresmedia y otras internacionales como Univisión en Estados Unidos, Foro TV, N+ Media y Televisa. Una experiencia que sin duda marcó a la joven periodista.

"Tras 2 meses sin parar, ahora me toca parar a mí para asimilar todo lo vivido (que no entender, porque eso creo que jamás podré hacerlo)", escribió la reportera de La Sexta tras su experiencia en la frontera polaca, donde se instaló el 26 de febrero de 2022, poco después del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El 28 de marzo de ese mismo año cruzó la frontera hasta territorio ucraniano para cubrir el conflicto humanitario desde la zona cero.