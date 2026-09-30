Varios rostros de 'Aquí la Tierra', cesados tras su internalización, anuncian su regreso a RTVE con nuevos proyectos

El pasado mes de julio, 'Aquí la tierra' comenzó una nueva etapa en TVE con la internalización de la producción del programa y el cese de buena parte del equipo que pertenecía a la productora Catorce Comunicación. Fue el caso de sus presentadores de la edición dominical, Quico Taronjí e Isabel Moreno, que dejaron su puesto en manos de Marc Santandreu, así como de muchos de sus reporteros más emblemáticos.

Ahora cuatro meses después de aquel cambio, algunos de los miembros del equipo de 'Aquí la tierra' vuelven a TVE por diferentes motivos. Para empezar, Isabel Moreno, la copresentadora de la edición dominical anunció este lunes su regreso a la cadena pública para incorporarse al equipo de meteorología de la cadena.

"Qué ganas tenía de contaros esto. Nueva etapa 🌦🌧🌩 este lunes por fin han llegado cambios en el tiempo y no solo con la llegada de lluvias (por fin) y bajada de temperaturas (POR FIN)", empezó escribiendo en un post de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía junto al Pirulí. "Tras unos meses apartada de la tele, me incorporo al departamento del tiempo de RTVE para formar parte de un gran equipo y volver a contaros los entresijos de la meteorología y clima en la tele pública 🌩🌧🌦 ¿Nos vemos?", añadió.

De esta manera, Isabel Moreno se suma al equipo de profesionales que lidera Mónica López y que se encarga de dar El Tiempo en cada una de las ediciones de los telediarios así como en los diferentes magacines de RTVE junto a rostros como Albert Barniol, Andrés Gómez, Gabriel Valcárcel, Irene Santa, Ana de Roque y Marc Santandreu.

Una llegada que se produce después de que Martín Barreiro haya dejado su labor como meteorólogo tras convertirse en copresentador de 'Directo al grano' y de que hace unas semanas, Silvia Laplana se despidiera de la audiencia temporalmente por su baja por maternidad.

Mar Villalobos y Aunitz Alberdi, fichajes de Cosas nuestras'

Por otra parte, este fin de semana La 1 estrenará 'Cosas nuestras', su nuevo magacín de actualidad y entretenimiento para las tardes de los sábados y domingos con Aida Bao y Aitor Albizua como presentadores y con Catorce Comunicación como productora. Este hecho provoca que parte del equipo que se quedó sin trabajo con la internalización de 'Aquí la tierra' ahora vuelva a la cadena pública.

Es el caso de dos de sus reporteras tal y como ellas mismas han anunciado también en sus redes sociales. Así, Mar Villalobos y Aunitz Alberdi han celebrado con sus seguidores su regreso a TVE cuatro meses después de decir adiós al célebre programa presentado por Jacob Petrus.

"Nos hace mucha ilusión compartir esta información. El nuevo programa en el que vamos a estar se llama 'Cosas nuestras'. Vamos a estar los sábados y domingos a las 19:00 horas en La 1 de TVE. Os esperamos. Tenemos muchas ganas", reconocen ambas periodistas en un vídeo en el que muestran su felicidad por volver a la cadena pública.

No obstante, no serán las únicas reporteras de 'Aquí la tierra' que formen parte de 'Cosas nuestras' pues a raíz de algunos comentarios a dicho post se puede dar por hecho que también participarán en este espacio otros rostros como Juan Pablo Carpintero o Ángeles Cortina. A todos ellos hay que sumar el fichaje de Giovanna González, que deja Telecinco y 'Vamos a ver' para ser colaboradora del programa de TVE.