Henar Álvarez regresa a RTVE con un monólogo cristalino sobre la acampada de la Puerta del Sol y el ático de Ayuso

Henar Álvarez ha arrancado la nueva temporada de 'Al cielo con ella' este martes con un contundente monólogo de apertura en el que no ha dudado en abordar la movilización histórica por la crisis de vivienda. La presentadora ha estrenado su nuevo plató en TVE con su habitual repaso de la actualidad caracterizado por su sentido del humor y un número musical con el que ha dejado más que claro el mensaje con el que arranca esta nueva etapa.

La emisión ha arrancado con un vídeo entre bastidores en el que, acompañada por Jedet, la humorista probaba otro estilo tiñéndose el pelo como Rosalía. Y bajo esa premisa, ha comenzado a repasar "a las más grandes" colándose en la icónica escena de Lola Flores con su pendiente perdido, la retransmisión de Ana Blanco del 'Telediario' desde el Pirulí, e incluso la famosa frase de Beatriz Pérez-Aranda en el canal 24 horas de "como un pepino", terminando en el programa de Rafaella Carrá.

Henar Álvarez aplaude la movilización en Sol durante el primer monólogo de 'Al cielo con ella' y carga contra el ático de Ayuso

Finalmente, Henar Álvarez ha descendido por la larga escalinata de su renovado plató para dirigirse a la audiencia con su análisis de todo lo que ha ocurrido en su ausencia. "Bueno, han pasado muchas cosas en este tiempo. Está todo calentito y con bastantes razones. De hecho, yo estaba hablando con gente de por qué estamos como estamos y me decían 'es que, ¿sabes lo que pasa? Que se ha perdido la conciencia de clase. Y yo decía: ¿Sí? Pues yo creo que es justo lo contrario", ha comenzado señalando.

Qué ganas teníamos de volver… y qué manera de hacerlo. Nuestra Henar vuelve a abrir las puertas del cielo ❤️‍🔥



Arranca una nueva temporada de #AlCieloConElla en directo en @La1_tve y @rtveplay:



⭕ https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/G7lhGoFihk — La 1 (@La1_tve) September 29, 2026

"Yo creo que hay muchísima conciencia de clase. Eso sí, de clase alta, claro, de la suya. ¿Y sabéis lo que pasa? Que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces hay gente haciendo de menos nuestros derechos porque se creen que lo tienen todo, pero un día de repente tienes que devolver el ático con vistas a papá y mamá", ha asegurado la conductora de 'Al cielo con ella', sin cortarse con su dardo a Isabel Díaz Ayuso.

Y lejos de cortarse, Henar Álvarez ha profundizado en la problemática de la situación actual. "Y luego, yo la verdad que alucino con la gente que no es de clase alta pero tiene conciencia de clase alta, que esto es una cosa impresionante, que digo, pero ¿a quién queréis engañar si os conocemos? Si es que esto es como cuando Sergio Ramos se puso las gafas de intelectual, o sea, quiero decir que es que de verdad, que es que nos hemos pillado", ha lamentado.

"O sea, parad ya, que no cuela, que tú no tienes un barco. Entonces bueno, yo a todas estas personas sí que les pediría que cambiasen la actitud, que yo creo que con cuatro cositas nuestra sociedad podría ir mejor, pero para ellos y para nosotros también, ¿eh?", ha advertido la humorista, llevando el caso más allá con un ejemplo.

Ha sido entonces cuando ha abordado la situación de la vivienda. "Lo primero: decirles que ese especulador que llevan dentro nunca jamás va a poder ejercer, porque para que ellos tengan alguna propiedad sus padres se tienen que morir y, sinceramente, con todo lo que beben y fuman yo no me lo jugaría a que no han mochado ellos primero", ha señalado Henar Álvarez entre risas.

"Luego también les pediría que dejen de llamar paguita a cualquier ayuda pública que incluso ellos en algún momento podrían necesitar, que además pasa una cosa que me hace mucha gracia: cuando la cobran una mujer maltratada o un migrante lo llaman paguita", ha señalado a continuación la conductora de 'Al cielo con ella'.

"Ahora, si le inyectan 31 millones a la Quirón resulta que es una subvención, ¿sabes? Claro, esto ya lo dijo Lorca, ¿eh? Al pobre, paguita. Subvención para mi hermano y si te parece mal me la agarras con la mano, ¿vale?", ha sentenciado Henar Álvarez entre aplausos del público.

Sin embargo, su lista de quejas no se ha quedado ahí. "Lo tercero es que ahora que además se ha montado la acampada en Sol, un abrazo para todas las personas que están allí luchando para que la sociedad tenga una vivienda digna y a toda la gente que va y que se ha manifestado, muchísimas gracias, de verdad", ha señalado la comunicadora haciendo referencia a la acampada histórica.

"Ahora que están allí vuelvo otra vez a escuchar esto de: Pero es que la gente no se puede manifestar en un sitio donde no moleste a nadie. No, cariño, evidentemente no. O sea, ¿tú no sabes cómo se consiguen los derechos? Molestando. ¿O te crees que se consiguen haciendo TikToks? En plan: Oye, Pablo, le apetecía que nos subieran el salario mínimo interprofesional", ha apuntado Henar Álvarez con sorna haciendo referencia al contenido en redes de Roro.

"Y luego otra cosa que también les pediría es que dejen de hacer de menos derechos que ya hemos conquistado y que además ellos disfrutan, ¿sabes? Porque yo estoy cansada ya de escuchar a gente haciendo la performance de decirte: Pues es que yo nunca me he cogido ninguna baja", ha añadido la humorista entre aplausos.

"Que digo: Genial, Fernando, toma un pin. O sea, quiero decir, ¿tú de verdad crees que es algo de lo que sentirse orgulloso contarnos? ¿Que has estado escribiendo mails mientras tenías cistitis? O sea, pregunto", señalaba Henar Álvarez entre risas. "Porque yo muchas veces he cogido las bragas sucias del cesto porque no tenía ninguna y he tenido la elegancia de no irlo contando por ahí, ¿me entiendes?", ha añadido la cómica.

Así, ha lanzado una advertencia a todos los que se desentienden de las luchas actuales. "Ahora todas estas personas decirles que no se preocupen, ¿eh? Que cuando el sistema les falle a ellos, aunque ellos nos fallen constantemente a nosotros, estaremos ahí para defender sus derechos, claro que sí", ha insistido la presentadora.

"Y también le pido por favor a los políticos que hagan algo de una vez, pero ya, porque es que el Congreso parece una hoguera de confrontación, que es que parece que solamente falta que salga allí Sandra Barneda a decir Perro, tenemos más imágenes para ti", ha señalado lanzando un recado al Gobierno central y el hemiciclo.

"Hay una falta de humanidad, un individualismo ya. A la gente parece que ha perdido la vergüenza de mostrarse siendo una mala persona. Yo de verdad, esto además es que se creen que a ellos nunca les va a tocar nada malo y, cariño, siempre cae, siempre cae. La alopecia y esto siempre caen", ha sentenciado Henar Álvarez antes de iniciar un número versionando el tema 'Dame' de Bad gyal con un claro mensaje: "Da vergüenza lo que has dicho".