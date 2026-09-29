'La que se avecina' vuelve a la parrilla de Telecinco con el estreno de nuevos capítulos en abierto, dos años después de pasar por Prime Video

Telecinco ha arrancado la campaña de promoción de la decimoquinta temporada de 'La que se avecina', que verá la luz en abierto en el canal cuando están a punto de cumplirse dos años de su estreno en Amazon Prime Video. Esta tanda, que ahora se ofrecerá en la televisión lineal, se lanzó en noviembre de 2024 en la plataforma de streaming, que además también cuenta con la edición 16 en su catálogo.

De esta manera, hablamos de un desfase sin precedentes. Hay que puntualizar que, desde 2020, Mediaset cerró un acuerdo de producción con Prime Video para seguir adelante con la comedia de forma conjunta. Esa alianza implicaba que la primera ventana fuera la plataforma y que, pasados seis meses, Telecinco pudiera ofrecerla en abierto con total normalidad.

¡Vuelve 'La que se avecina'! 🤣 Muy pronto, estreno de la temporada 15 en @telecincoes pic.twitter.com/z5CEKMA9fg — Mediaset España (@mediasetcom) September 28, 2026

Sin embargo, pese a ser solo unos meses estipulados por contrato, la cadena ha dejado pasar dos años hasta encontrarle un hueco en la parrilla. De momento, ese espacio no lo tiene con la actual programación nocturna, monopolizada por 'La Isla de las Tentaciones 11' y 'Supervivientes All Stars 2026'. Salvo que la dirección tomara la insólita decisión de probar 'La que se avecina' en sábado, la única noche libre que, hasta ahora, se ha rellenado con Cine 5 Estrellas.

Sería un movimiento singular, pues la ficción de los hermanos Caballero nunca se ha emitido en la sexta noche de la semana, pero, tal vez, podría resultar fructuoso, dado que 'LQSA' funciona muy bien en sábado y domingo con sus redifusiones en Factoría de Ficción (FDF). Así, Telecinco tiene dos opciones por delante en este instante: testear en sábado o esperar a que finalicen los vigentes realities de cara a noviembre. En el aire queda también si ofrecerá la temporada 15 solamente o si enlazará con la 16, también pendiente.

Esta determinación dependerá de las audiencias. La temporada 14, que se emitió entre noviembre y diciembre del pasado 2025, promedió un 10% de cuota de pantalla, que se tradujo en 758.000 espectadores. Aunque son datos que distan mucho de los alcanzados antaño, fueron aceptables para haber estado previamente disponibles en Prime Video.

Sinopsis de 'La que se avecina 15'

Los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador se esfuerza por crecer personalmente y superar su discapacidad, mientras que Antonio lidia con la dinámica de una esposa empoderada que redefine su papel en el hogar. Bruno enfrenta la soledad que lo abruma, y Maite lucha contra la ruina personal que amenaza con destruir su vida.

Además, Menchu busca amor y la oportunidad de convertirse en abuela, mientras que Fina intenta evadir la justicia, y Greta busca darle un toque de emoción a su matrimonio. Victoria Rafaela, por su parte, se enfrenta a una lucha por su vida.