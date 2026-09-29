Marta Riesco destapa los verdaderos planes de Jesulín y María José Campanario tras el regreso de Belén Esteban a Telecinco

La respuesta de María José Campanario y Jesulín de Ubrique al scoop de Belén Esteban en 'De viernes' no tendrá lugar en televisión, o al menos así lo ha asegurado Marta Riesco. La periodista ha adelantado en 'El sótano club' todos los detalles sobre el acuerdo al que la pareja habría llegado con la revista Hola para responder a las últimas acusaciones de la de Paracuellos tras su rifirrafe público con Juls Janeiro.

A la espera de la entrevista en plató de Belén Esteban de este viernes, donde se enfrentará a los colaboradores tras su exitoso regreso a Mediaset con un 18.7% de share y 1.130.000 espectadores, los rumores sobre cómo será la respuesta del torero y su pareja se han disparado en los últimos días. Si bien Juls Janeiro ya ha advertido que su padre piensa demandar a la televisiva, 'El sótano club' ha destapado este martes el modus operandi del matrimonio.

Marta Riesco destapa el acuerdo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique para contestar a Belén Esteban en Hola

A golpe de 'Riexclusiva', Marta Riesco ha paralizado el magacín de TEN para anunciar una información de última hora sobre el mediático enfrentamiento. "Ya han dicho vale, están esperando a conocer el acuerdo económico al que van a llegar. Pero no va a hablar una, van a hablar dos", ha comenzado explicando sobre el preacuerdo al que habrían llegado con la revista Hola, a la espera de cifrar el precio de sus palabras.

Marta tiene una nueva RIEXCLUSIVA: Dos personas van a hablar y van a contestar a Belén Esteban.#ElSótano29S pic.twitter.com/b1x9N7FPzU — TEN TV (@TENtv) September 29, 2026

"Ahora mismo con el calentón y con todo, esperando a lo que diga Belén Esteban en 'De viernes', hay una negociación en el aire. Sé que hoy, ahora mismo, han dicho sí", ha advertido la periodista, destapando finalmente la luz verde de María José Campanario y Jesulín de Ubrique a responder a Belén Esteban facturando a golpe de exclusiva.

"Si no se echan para atrás por temas de caché y otros temas, vamos a tener exclusivón y entrevistón, y van a dar la cara María José Campanario y Jesulín de Ubrique", ha adelantado Marta Riesco, que asegura que próximamente podremos leer la "otra versión de la historia" de la que tanto advierte Juls Janeiro a través de una entrevista en la citada revista.