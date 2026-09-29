Antonio Naranjo intenta dejar en mal lugar a dos entrevistados en Telemadrid y hay revuelo por el zasca que recibe

Este lunes, Antonio Naranjo aprovechó la conexión de una de las reporteras de 'El análisis diario de la noche', su programa en Telemadrid, desde la acampada en la Puerta del Sol de Madrid para tratar de dejar mal a dos de los manifestantes. Sin embargo, fueron los jóvenes los que dejaron después mal parado al presentador.

Así, el programa de Antonio Naranjo se encontraba en directo en la Puerta del Sol con una de sus reporteras apuntando como este martes era una fecha clave para saber si la acampada se mantendría en el tiempo o no, en función del acuerdo del PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros para sacar adelante el decreto Maricarmen, con todas las medidas para paliar la crisis de la vivienda.

Justo en ese momento, un joven se acercaba al micrófono y soltaba "Ayuso fascista". "Deja, que nos estaban llamando fascistas a nosotros y a Ayuso, ay", reaccionaba Antonio Naranjo, poniendo cara de circunstancias al escuchar los gritos de uno de los manifestantes acampados.

Tras ello, Antonio Naranjo animaba a su compañera a preguntar a algunos de los jóvenes que tenía al lado de dónde eran y a qué se dedicaban para poder estar tanto tiempo acampados. "Oye, pregúntales de dónde vienen esos dos chavales y a qué se dedican para poder estar ahí tan a gusto", aseveraba el presentador de Telemadrid tratando de dejar entrever que eran 'ninis' y que no tenían otra cosa mejor que hacer.

Sin embargo, Antonio Naranjo no se esperaría la respuesta que le dieron los jóvenes desmontando su argumento y dándole un gran corte. "Yo soy de Leganés y él de La Peseta", empezó respondiendo uno de ellos. "¿Y a qué os dedicáis, tenéis tiempo, estudiáis?", repreguntaba la reportera. "La verdad es que tenemos cero tiempo, pero considero que esto es un problema mayor y que cualquier cosa está por debajo. Esto es mucho más importante que tener o no tiempo así que si la gente se puede movilizar y venir aquí como sea, cuando sea, es el momento de hacerlo", respondía alto y claro.

Y justo después, el otro manifestante iba más allá al recalcar que al día siguiente tenían clase pero no les importaba. "De hecho mañana vamos a clase a las 8.30. Desmontamos y luego venimos por la tarde otra vez", confesó el chico. "Muy bien", se limitó a decir Antonio Naranjo al ver que le habían desmontado su argumento. "No, vete recorriendo y nos vas contando, a mí me interesa mucho la parte de talleres. Yo es que no tengo tiempo, sino iría a uno de esos de yoga pero no tengo tiempo", añadía.

Un zasca que se ha viralizado en "X" donde muchos no han dudado en señalar la actitud de Antonio Naranjo con los manifestantes. "Cuando tus prejuicios se chocan de bruces con la realidad" o "La definición de ir a por lana y salir trasquilado" son algunos de los comentarios que se han podido ver en redes.

Cuando tus prejuicios se chocan de bruces con la realidad. pic.twitter.com/mLrGACL0MZ — Pablo Gómez Perpinyà (@P_GomezPerpinya) September 29, 2026

Ir a por lana y salir trasquilao pic.twitter.com/jjsMI3BrIK — BĒR (@BernarGM) September 29, 2026

Ay, Naranjito, con lo que te gusta la fruta y lo mal que te ha salido la jugada... https://t.co/PsNgrDqSEp — Iván Reguera (@reguera_pascual) September 29, 2026

Vaya zasca Jajajajaja bravos https://t.co/Ruch4EaWYQ — Rebu (@RebuuR) September 29, 2026

Definición de ir a por lana y salir trasquilao https://t.co/HwIyEAPUIt — Alejandro López🔻🇯🇴🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌍☮️ (@Zimmerman1982) September 29, 2026