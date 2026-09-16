Polémica en À Punt: Retira el concurso que compró a Telemadrid y que saludó a "todos los madrileños" un día después de su estreno

À Punt, la televisión autonómica valenciana vuelve a estar en boca de todos por una nueva polémica. El canal estrenó el pasado lunes 'Sopa de letras', un nuevo concurso presentado por Jota Abril y que ya se emite también en Telemadrid. Precisamente es ahí donde radica el problema en torno a este formato.

Y es que a diferencia de otras autonómicas como Canal Sur o Aragón TV que tienen su propia versión de este concurso, À Punt ha comprado los derechos para ofrecer el programa tal cual se ve en Telemadrid. Y eso es lo que ha provocado un sinfín de críticas. Primero por no apostar por un formato puramente valenciano con concursantes de la tierra y por ofrecer un programa en castellano y no potenciar el valenciano como lengua oficial.

Pero lo peor llegó cuando precisamente el estreno de 'Sopa de letras' en À Punt arrancó con el saludo de Jota Abril "en la tele de todos los madrileños". Un comentario que sin duda llamó la atención de los valencianos que no dudaron en cargar contra la cadena autonómica por emitir un formato así sin editar y sin eliminar las referencias a Telemadrid o a los madrileños.

El estreno de 'Sopa de letras' en las tardes de À Punt se saldó con un pobre 1% y 9.000 espectadores. Unos datos muy alejados de lo que habían cosechado otros concursos de producción propia como 'Atrapa'm si pots' o 'A la saca', que se movían entre el 4 y el 6% de audiencia. Además, el espacio previo al concurso de Jota Abril, 'Está Passant' marcó un 3,3%, por lo que la bajada fue aún más llamativa.

Pues bien, tras todas las críticas recibidas y después de su discreto estreno, la dirección de À Punt ha dado marcha atrás y ha decidido retirar temporalmente 'Sopa de letras' de su programación. En su lugar, la cadena autonómica ha optado por recuperar la serie 'Doc Martin'. Desde la dirección de la cadena han apuntado a Europa Press que todo se ha tratado de un "error de programación" y que la retirada del concurso es "temporal".

El PSOE pide la dimisión del director general de À Punt y Compromís se suma a las críticas

Por otro lado, este martes, el PSPV exigió la dimisión del director general de À Punt, Francisco Aura, por haber "demostrado que no es la persona adecuada para dirigir la radiotelevisión pública valenciana" y por la "manipulación sistemática" de la misma. Y Compromís fue mucho más allá al asegurar que "À Punt se ha convertido en Telemadrid".

En concreto, el diputado José Muñoz (PSPV) ha reprochado al PP que vuelva a "cometer las mismas actuaciones que en el pasado cuando más débiles estaban" como la "manipulación sistemática de la televisión pública" y no ha dudado en calificar de "ridículo espantoso" el estreno del programa 'Sopa de letras'. Además, ha cargado contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. "Ayer decía que el valenciano no se toca y ahora pone sin ningún tipo de problema un programa de Telemadrid", defiende el político socialista.

A juicio de Muñoz, toda esta situación "recuerda a la etapa de Canal 9, cuando se contrataban tertulianos que venían de Madrid con el dinero de los valencianos". "Esta no es la televisión pública que queremos y que fue la que se abrió en 2018", ha sentenciado al respecto.

También la diputada socialista Mercedes Caballero exige en un comunicado la dimisión del director general de la cadena autonómica valenciana en el que aprovecha para dneunciar la "deriva" de la cadena, así como el "sectarismo y la falta de pluralidad" de algunos nuevos programas. "No tenemos ningún problema con comprar derechos, pero À Punt debe valencianizar los contenidos y apostar por empresas audiovisuales, presentadores y concursantes valencianos", recalca.

Por su parte, el líder de Compromís, Joan Baldoví también se ha sumado a las críticas y ha afeado al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca que hable de que "defiende el valenciano y las señas de identidad" mientras permite que À Punt emita un concurso de Telemadrid. "Da ganas de llorar que la televisión pública se haya vendido a intereses que no tienen nada que ver con los valencianos. Da pena que tenemos aquí profesionales magníficos y se compren esos concursos. Da pena que À Punt se haya convertido en un instrumento al servicio del PP", sentencia el político.